Slovensko podalo žalobu na EÚ: Sporné rozhodnutie o ukončení ruského plynu môže mať veľké dôsledky

robert fico

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Nina Malovcová
TASR
Slovensko varuje pred dopadmi konca ruského plynu.

Slovensko podalo v piatok 24. apríla žalobu proti nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady z 26. januára 2026, ktoré upravuje postupné ukončenie dovozu ruského zemného plynu či prípravu ukončenia dovozu ruskej ropy. Na sociálnej sieti o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Prípravu žaloby a jej podanie na Súdny dvor EÚ avizoval 17. apríla premiér Robert Fico (Smer-SD). „Žalobu podávame preto, že spochybňujeme právny základ, na ktorom bolo toto rozhodnutie prijaté. Nariadenie bolo schválené ako opatrenie obchodnej politiky kvalifikovanou väčšinou, hoci podľa jeho povahy ide o rozhodnutie so sankčnými prvkami v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, kde sa vyžaduje jednomyseľnosť členských štátov,“ uviedol minister.

Podľa ministra ide o ochranu princípov EÚ

Takýto postup podľa neho môže narušiť rovnováhu právomocí v rámci Európskej únie a oslabiť postavenie členských štátov pri rozhodovaní o zásadných otázkach. Minister zdôraznil, že žalobu nevníma ako konflikt s EÚ, ale ako nevyhnutný nástroj obrany a ochrany základných princípov, na ktorých je EÚ postavená. Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ môže podľa Suska mať významný vplyv najmä na krajiny, ktoré sú vo veľkej miere závislé od plynu. Dovoz ruského zemného plynu by sa mal podľa nariadenia ukončiť najneskôr do jesene budúceho roka.

