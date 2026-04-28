Z jari rovno do leta: Oteplí sa nad 24 stupňov, radosť ale nevydrží dlho. Počasie urobí otočku

Po mrazivej noci si Slovensko užíva slnečné a príjemne teplé počasie, ktoré však vydrží len krátko. Už najbližšie hodiny budú rozhodujúce, pretože po krátkom oteplení príde výrazný zlom.
Ako uvádza iMeteo, do našej oblasti síce zasahuje tlaková výš od severozápadu, no od severu zároveň postupuje studený front spojený s tlakovou nížou nad západným Ruskom. Ten prinesie návrat chladného počasia, no vývoj tým zďaleka nekončí.
Utorok ešte poteší, potom príde ochladenie
Ak plánujete tráviť čas vonku, utorok je ideálny deň. Počas noci síce teploty klesnú na 7 °C až 1 °C, v dolinách a kotlinách môže byť miestami až -5 °C, takže sa opäť objaví prízemný mráz, no cez deň sa počasie výrazne zlepší. Očakáva sa jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno. Zrážky budú skôr výnimočné a slabé, s úhrnmi do 1 mm.
Denné maximá vystúpia na 13 °C až 19 °C, pričom na severe sa budú držať skôr medzi 12 °C až 16 °C. Na horách vo výške 1 500 m n. m. sa teplota udrží okolo 5 °C.
Vietor bude slabý, miestami severný až severovýchodný s rýchlosťou 3 až 7 m/s, takže počasie bude pôsobiť pokojne a príjemne.
Zlom príde v noci, vrátia sa mrazy aj chladné dni
Kým cez deň bude ešte príjemne, rozhodujúci moment príde v noci z utorka na stredu. Nad naše územie začne prúdiť chladný vzduch od severu a ten so sebou prinesie návrat mrazov.
Tie sa prejavia najmä v ranných hodinách, keď teploty opäť klesnú k nule alebo pod ňu. Ochladenie však nepocítite len ráno, chladnejší charakter počasia sa udrží aj počas dňa. Po krátkom náznaku jari sa tak počasie opäť vráti k podstatne chladnejšiemu režimu.
Takéto výkyvy nie sú v tomto období ničím výnimočné, no rozdiel bude citeľný. Z jedného dňa na druhý sa podmienky výrazne zmenia a pocitovo pôjde o návrat o niekoľko týždňov späť.
Po pár dňoch príde opačný extrém, teploty vystrelia nahor
Treba však dodať, že ani toto ochladenie nebude mať dlhé trvanie. Už v druhej polovici týždňa sa začne situácia opäť meniť a do našej oblasti sa postupne vráti teplejší vzduch.
Najskôr pôjde o mierne oteplenie, no počas víkendu sa teploty začnú zvyšovať výraznejšie. Skutočný skok príde na začiatku budúceho týždňa, keď sa maximá môžu dostať až na 24 °C. To znamená, že Slovensko čaká v priebehu niekoľkých dní výrazná teplotná hojdačka. Najskôr návrat mrazov, následne rýchly prechod k teplotám, ktoré už budú pripomínať skôr neskorú jar, miestami až začiatok leta.
Počasie ako na hojdačke, rozhodnú najbližšie dni
Aktuálny vývoj ukazuje, že stabilné obdobie zatiaľ neprichádza. Atmosféra je dynamická a Slovensko bude prechádzať rýchlymi zmenami, ktoré pocítite zo dňa na deň.
Ak si chcete užiť príjemné jarné počasie, najbližšie hodiny sú ideálne. Následne sa pripravte na chladnejšie rána a návrat mrazov. Dobrou správou však je, že tentoraz nebude ochladenie trvať dlho a veľmi rýchlo ho vystrieda výrazné oteplenie.
Budúci týždeň zatiaľ vyzerá premenlivo. Vyskytnúť by sa mal dážď aj prehánky, čo vzduch citeľne opäť ochladí. Na presnejšiu predpoveď je ale skoro, pred nami je slnečný predĺžený víkend, ideálny na výlety alebo prvú grilovačku v záhrade.
Nahlásiť chybu v článku