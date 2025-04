Ľudia sa v kine pučili od smiechu: Boli sme na Minecraft vo filme, zostali sme v šoku. Láme rekordy, zarobil už 273 miliónov

Film mal na Slovensku premiéru 3. apríla a od toho dňa sa na premietanie prakticky nedalo dostať. Skúšali sme šťastie v piatok, na stránku kina sme zavítali aj v sobotu. Kiná však od dňa premiéry praskajú vo švíkoch, všetky dobré miesta boli rezervované a my sme sa na premietanie dostali až v nedeľu večer.

Z novinky je šialený hit, ktorý láme rekordy. Predbehol aj tohtoročný Marvel a pripísal si titul „najlepšieho filmového štartu“ v tomto roku.

Hollywood Reporter informuje, že novinka z herného sveta za pár dní stihla zarobiť astronomických 301 miliónov dolárov (približne 273 miliónov eur).

Pred premietaním sme si v recenziách prečítali, že „by sme nemali mať príliš veľké očakávania“ a ak budeme premýšľať takto, film si dokonca aj užijeme.

Zaujať objektívny názor však bolo takmer nemožné — podobne ako mnohí, aj my sme na hre Minecraft vyrastali a strávili vo svete kociek zahanbujúci počet hodín.

Z hry je dnes kult ako žiadny iný a je veľmi ťažké odhadnúť, s akým pocitom by sme odchádzali, pokiaľ by sme sa Minecraftu nikdy predtým nedotkli. Recenzie na ČSFD však prezrádzajú, že ísť do kina bez toho, aby ste boli fanúšikom hry, naozaj nie je dobrý nápad.

Diváci sa pučili od smiechu, napodobňovali zvuky dedinčanov a film si náramne užívali

V sále panovala vynikajúca nálada — bola napchatá na prasknutie a okrem detí sme videli mnoho tínedžerov aj dospelých ľudí. Dobrá nálada sa udržala po celý film, len občas niektorí tínedžeri vzdychali a tvárili sa, že sú príliš dobrí na to, aby sa zabávali.

Počas niektorých momentov sa smiala celá sála a pri východe z kina stále zaznievali zo strán legendárne zvuky dedinčanov, ktorých napodobňovaním sa bavila takmer každá skupinka.

Film rozjaril aj nás a smiali sme sa z referencií, ktoré poznáme z videohry. Do kina sme zavítali štyria — najmladšia diváčka mala 11 rokov a každý z nás sa náramne bavil počas celého premietania.

Páčil sa deťom aj dospelým divákom

Po dopozeraní zhodnotila mladšia časť osadenstva, že film si zaslúži „8 z 10“, pričom podľa 13-ročného diváka je Garett (Jason Momoa) úplný „sigma“. Pre nás starších to znamená, že Jason Momoa vo filme podľa neho hviezdil a bol mužom, ako sa patrí. Najmladšej diváčke sa zase najviac páčil „pes“ Dennis.

Americký humor, ktorý nie je Slovákom úplne najbližší, bol v tomto prípade na mieste a nám sa páčila aj vedľajšia dejová linka, kedy dedinčan omylom vošiel do skutočného sveta a pochodoval po amerických uliciach.

Užili sme si tiež finálny súboj, ktorý svojou náturou a vizuálom v čomsi pripomínal Sarumana v Pánovi prsteňov počas scény, kedy stál na vrchole veže a vytváral mordorskú armádu.

Trochu nám vadila samotná animácia a všetci sme sa zhodli na tom, že by sme privítali viac „umelý“ pohľad na Overworld. V závere však nie je úplne jasné, ako dobre by vyzeral „kreslenejší“ svet v kontraste so skutočnými hercami.

Rozporuplné názory po dopozeraní vznikli okolo dvojice Jacka Blacka a filmového Aquamana. Mnohým duo nesadlo a na voľbu hercov hľadeli kritickým okom.

Nás však táto kombinácia príjemne prekvapila. Po dopozeraní tvrdíme, že pohľad na Momou v ružovej koženej bunde, rovnako ako na rockovú legendu z Tenacious D počas toho, ako spolu bojujú proti animovaným prasiatkam, je naozaj prvotriedny.

Ich dialógy nás dostávali do kolien a rozhodli sme sa výber hercov zaradiť do kategórie „duo, o ktorom sme ani nevedeli, že ho potrebujeme vidieť“.

Bolo to lepšie, než sme čakali

Finálny verdikt po dopozeraní je takýto — bolo to lepšie, než sme čakali.

Doposiaľ sme si naozaj nemysleli, že sa dočkáme filmovej verzie hry, ktorú budeme aj chváliť. Avšak zázraky sa dejú a Minecraft vo filme je osviežujúca a príjemne zvládnutá snímka, ktorú po návšteve kina môžeme divákom len odporučiť.

Našli sme v nej všetko, čo môžete od podobného výtvoru očakávať a film je výbornou spomienkou na ikonický herný svet, ktorý pozná každý hráč na planéte. Tvorcom sa podarilo snímku podať presne tak, aby nám finálny produkt pripomenul dôvod, prečo nám hra v detstve tak veľmi prirástla k srdcu.