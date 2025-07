Spôsobil obrovský ošiaľ: Nový film o Karolovi Duchoňovi zaplnil amfiteátre. Viaceré kiná pridávajú mimoriadne projekcie

Na pódiu stojí muž v obleku, reflektory mu svietia priamo do tváre, v rukách drží mikrofón a v očiach sa mu zrkadlí úspech, sláva, ale aj únava a bolesť. Hľadisko buráca, no jemu sa v mysli premieta celý život. Detstvo s prísnym otcom, prvé vystúpenia, životná láska a alkoholizmus. Nechajte sa vtiahnuť do skvelej atmosféry nového slovenského filmu.

O pár dní dorazí na plátna slovenských kín mimoriadne očakávaný film Duchoň, ktorý už stihol uchvátiť prvé publikum počas predpremiér aj letných projekcií na amfiteátroch v rámci svojej Roadshow na Zemplínskej šírave, v Košiciach, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Martine a v Senci.

Túto scénu vo filme neprehliadnite

Oficiálna premiéra sa uskutoční tento štvrtok 31. júla, ktorý zároveň pripomenie 75. výročie narodenia a 40 rokov od smrti legendárneho speváka Karola Duchoňa. Príbeh sa odohráva počas nakrúcania silvestrovského programu v roku 1984, keď sa Karolovi Duchoňovi v priebehu jednej noci premieta pred očami celý život.

Snímka je plná humorných, ale aj dojímavých scén. Odporúčame vám všimnúť si scénu, keď Duchoň spieva pieseň svojej manželke Elene, ktorú stvárnila Anna Jakab Rakovská, ktorou jej vyznáva lásku, pričom vedľa nej sedí skutočná dcéra Karola Duchoňa, Danka.

Za réžiou stojí Peter Bebjak, scenár filmu, ktorý vychádza z divadelnej hry martinského divadla, ktorej autormi sú Róbert Mankovecký a Jiří Havelka, tvorcovia konzultovali s rodinou zosnulého speváka.

Samotného Duchoňa stvárnil Vladislav Plevčík, ktorý denne trávil v maskérni niekoľko hodín, pretože nosil realistickú masku z profesionálnych materiálov, ktoré sa používajú aj v hollywoodskych produkciách. Jej cieľom bolo zachovať prirodzenú mimiku herca, aby jeho výkon nestratil na sile. V letných horúčavách sa však maska topila, Plevčík tak mohol jesť len pred aplikáciou masky a počas natáčania iba cez slamku.

Okolo filmu je veľký ošiaľ

Ešte pred svojou premiérou dosiahol slušné hodnotenie – 70 %. Záujem o film je obrovský. Viaceré kiná pridávajú mimoriadne projekcie, napríklad v Bratislave sa bude film premietať až osemkrát v rámci jedného dňa. Na predpremiérach, ktoré boli zatiaľ len v 18 kinách, si film pozrelo 16-tisíc divákov.

Zaplnili sa aj amfiteátre, kde si diváci mohli vychutnať koncert s hercami naživo, na ktorom sme boli aj my. Presný počet ľudí, ktorí si pozreli film v rámci Roadshow, nie je verejne známy, avšak amfiteátre, kde sa predpremiéry s koncertmi konali, majú kapacitu od tisíc až po 10-tisíc osôb.