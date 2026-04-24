Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi

Robert Fico aj s delegáciou opäť vycestuje do Moskvy na oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Pobaltské štáty zakázali premiérovi prelet nad ich vlastným územím, Tibor Gašpar hovorí o obmedzovaní slobody a o ceste do pekla. Podľa Mareka Maďariča, bývalého ministra kultúry za Smer – SD, je táto návšteva v aktuálnom geopolitickom kontexte nevhodná. Rovnako za nevhodnú však považuje aj reakciu pobaltských štátov nepovoliť prelet premiéra do Moskvy.
Moderátorka Karolína Piliarová sa s exministrom rozprávala aj o letnom referende, ktoré vyhlásil na základe vyzbieraných podpisov od opozičnej strany Demokrati prezident Peter Pellegrini.
Podľa Maďariča prezident reagoval rýchlo a správne. Nepredpokladá, že Ústavný súd v rovnakom zložení by o otázke predčasných parlamentných volieb rozhodol inak ako v roku 2021 a rozhodol by o protiústavnosti otázky.
V diskusii preberali aj slovensko-maďarské vzťahy. Podľa Maďariča sa v slovenskej politike môže opäť vytiahnuť maďarská karta, aj keď dnes už slovensko-maďarské vzťahy nie sú takou silnou témou ako v 90. rokoch.
Hoci Maďarič Orbánov režim dlhodobo kritizuje, spoluprácu medzi Robertom Ficom a Viktorom Orbánom vyzdvihol minimálne v tom, že sa obom lídrom podarilo nastoliť mierové vzťahy medzi krajinami.
Okrem iného diskutovali aj o práci opozície a o miere konštruktívnosti z jej strany, či o stave kultúry na Slovensku.
