Ceny plynu môžu čoskoro začať rásť, zasiahlo by to domácnosti aj firmy. Analytici dvíhajú varovný prst

Európa podľa analytikov podceňuje riziko dlhodobého uzavretia Hormuzského prielivu, čo by mohlo v najbližších mesiacoch viesť k výraznému rastu cien plynu. Upozornil na to portál Montel News s odvolaním sa na účastníkov trhu. Európsky referenčný kontrakt TTF sa síce v ostatných týždňoch držal pod hranicou 50 eur za megawatthodinu, no situácia sa môže rýchlo zmeniť.
Stabilitu cien zatiaľ podporoval nižší dopyt v Ázii, ktorý tlmil tlak na globálne dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Podľa analytika Seba Kennedyho sa však situácia mení. Nové tendre na LNG z krajín ako Pakistan či Bangladéš naznačujú rastúcu konkurenciu o dostupné dodávky.
Bezpečnostné rozhodnutia zvyšujú ceny LNG
Pakistan napríklad nedávno nakúpil LNG za cenu výrazne vyššiu než v dlhodobých kontraktoch, čo podľa odborníkov odráža skôr bezpečnostné než ekonomické rozhodnutia. Kľúčovým problémom zostáva uzavretie Hormuzského prielivu, cez ktorý pred konfliktom prúdila približne pätina svetových dodávok energií.
Tento strategický bod je prakticky blokovaný od začiatku vojny medzi USA, Izraelom a Iránom na konci februára.Analytici varujú, že ak sa konflikt rýchlo nevyrieši, Európa môže čeliť kombinácii viacerých negatívnych faktorov. Okrem obnovovania zásob plynu pred zimou sa očakáva aj zvýšený dopyt v Ázii, najmä v dôsledku vyšších teplôt a rastúcej spotreby na chladenie.
Trh zatiaľ riziká nezohľadňuje
Riaditeľ Školy verejnej politiky Willyho Brandta Andreas Goldthau upozornil, že trh zatiaľ tieto riziká plne nezohľadňuje. „Ceny mierne nad 40 eur za MWh neodrážajú možné dôsledky dlhodobého konfliktu,“ uviedol. Podľa neho hrozí, že Európa a Ázia sa dostanú do priameho konkurenčného boja o LNG dodávky, čo by mohlo ceny výrazne vyhnať nahor.
Situáciu komplikuje aj obmedzená flexibilita globálnej ponuky, ktorá nedokáže rýchlo reagovať na rastúci dopyt.Analytici tak varujú, že aktuálne relatívne pokojné ceny plynu v Európe môžu byť len dočasné a trh môže čoskoro čeliť novému cenovému šoku.
Nahlásiť chybu v článku