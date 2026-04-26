Mimoriadna situácia v Bratislave: Polícia uzavrela frekventovanú časť mesta, dôvodom je nález neznámeho predmetu

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Polícia uzavrela Rázusovo nábrežie v Bratislave.

Polícia uzavrela Rázusovo nábrežie v Bratislave pre chodcov i dopravu. Dôvodom je nález neznámeho predmetu v blízkosti Mosta SNP.

TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Prebiehajú potrebné úkony

Polícia aktuálne vykonáva potrebné úkony zamerané na ochranu života a zdravia občanov. Dopravní policajti zároveň usmerňujú premávku v okolí miesta nálezu. „Občanov touto cestou vyzývame, aby sa danému miestu vyhli a aby rešpektovali pokyny na mieste prítomných hliadok Policajného zboru,“ dodal Szeiff. Ďalšie informácie polícia poskytne, len čo to situácia umožní.

