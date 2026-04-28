Veľká policajná akcia na strednom Slovensku: ÚBOK preveruje závažnú trestnú činnosť, škoda má byť milión eur

Nina Malovcová
TASR
Akcia Cesty odhalila podozrenie z miliónového podvodu s eurofondmi.

Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru realizujú od skorých ranných hodín na strednom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom Cesty.

„Dôvodom zásahu protikorupčnej jednotky je podozrenie zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti v súvislosti s finančnými prostriedkami Európskej únie,“ oznámila polícia na sociálnej sieti.

Škoda má presahovať milión eur

„V rámci trestného konania vykonávajú zaistenie dôkazov a nevyhnutné procesné úkony, na ktoré budú nadväzovať ďalšie zákonné postupy voči konkrétnym osobám a subjektom,“ približujú policajti. „Predbežne vyčíslená škoda presahuje jeden milión eur,“ dodávajú s tým, že bližšie informácie poskytnú hneď, ako to procesná situácia umožní.

Z jari rovno do leta: Oteplí sa nad 24 stupňov, radosť ale nevydrží dlho. Počasie…

