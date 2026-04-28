Veľká policajná akcia na strednom Slovensku: ÚBOK preveruje závažnú trestnú činnosť, škoda má byť milión eur

Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru realizujú od skorých ranných hodín na strednom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom Cesty.
„Dôvodom zásahu protikorupčnej jednotky je podozrenie zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti v súvislosti s finančnými prostriedkami Európskej únie,“ oznámila polícia na sociálnej sieti.
Škoda má presahovať milión eur
„V rámci trestného konania vykonávajú zaistenie dôkazov a nevyhnutné procesné úkony, na ktoré budú nadväzovať ďalšie zákonné postupy voči konkrétnym osobám a subjektom,“ približujú policajti. „Predbežne vyčíslená škoda presahuje jeden milión eur,“ dodávajú s tým, že bližšie informácie poskytnú hneď, ako to procesná situácia umožní.
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
