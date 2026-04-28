Bublina nepraskla, nastal prudký rast: Ak predávate túto nehnuteľnosť, sedíte na zlate. Jej cena brutálne stúpla

Márne čakanie na lacnejšie byty sa skončilo ďalším cenovým šokom. Realitný trh v úvode roka 2026 ovládli rekordné nárasty cien najmä v regiónoch. V aktuálnej správe to uvádza portál Nehnuteľnosti.sk. Kým Bratislava prešľapuje na mieste, mestá ako Trenčín či Žilina hlásia nečakané dvojciferné zdražovanie. Realitní odborníci zisťovali, prečo hodnoty nehnuteľností stále rastú aj napriek drahým úverom.
„Slovenské reality práve vymazali všetky nádeje na lacnejšie bývanie. Kto čakal na prasknutie bubliny, dnes vidí len ďalší prudký rast,“ konštatuje portál. Prvý kvartál roka 2026 podľa neho ukazuje, že hlad po bytoch stále láme rekordy. „Mnohé slovenské rodiny teraz s obavami sledujú stúpajúce cenovky na realitných portáloch,“ dodáva s tým, že ceny v regiónoch počas prvých troch mesiacov vyleteli nahor.
Dostupnosť bývania sa zhoršuje
„Vlastné štyri steny sa stávajú pre bežného človeka čoraz drahšou záležitosťou. Banky síce ponúkajú úvery, no tie narážajú na extrémne sumy na cenovkách,“ upozorňuje portál s tým, že mnohí záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti dnes stoja pred ťažkou voľbou. Buď kúpia teraz za vysokú cenu, alebo budú neskôr platiť ešte viac. „Trh neponúka žiadne jednoduché východiská ani lacné skratky k bývaniu,“ myslia si odborníci.
Bratislava opäť dokazuje svoju dominantnú pozíciu na slovenskom realitnom trhu. Výrazný pohyb sa prejavil v prvom bratislavskom okrese, teda v centre mesta. Mediánová cena (stredná hodnota – 50 percent je drahších a 50 percent je lacnejších) dvojizbového bytu tu za pár mesiacov poskočila o 16-tisíc eur. Aktuálne tak kupujúci zaplatia v tejto lokalite sumu 315-tisíc eur. Koncom minulého roka pritom stačilo na rovnaký byt 299-tisíc eur.
Ide o nárast o viac ako päť percent za krátke obdobie. „Zaujímavý vývoj sledujeme aj v piatom bratislavskom okrese, ktorý zahŕňa Petržalku. Dvojizbové byty tu zdraželi o viac ako šesť percent na sumu 229-tisíc eur,“ konštatujú odborníci s tým, že ešte v decembri stredová cena dosahovala hranicu 215-tisíc eur.
„Pri trojizbových bytoch v Bratislave II vidíme stabilitu na úrovni 283-tisíc eur,“ dodávajú s tým, že kupujúci v tejto časti mesta tak nateraz nepociťujú ďalšie prudké zdražovanie. Celkový obraz metropoly však ostáva pre väčšinu mladých ľudí finančne nedostupný.
Nedostatok bytov tlačí ceny nahor aj napriek drahým hypotékam
Aktuálnu situáciu analyzuje Michal Pružinský z portálu Nehnuteľnosti.sk. „Súčasný rast cien na Slovensku neťahá obrovská vlna nových záujemcov o kúpu, ale paradoxne, chronický nedostatok bytov. Hoci celkový dopyt pre prísne hypotéky klesol, ponuka nehnuteľností je natoľko kriticky nízka. Aj menšia skupina ľudí dokáže voľné byty rýchlo vyčerpať a tlačiť stredové ceny nahor,“ priblížil s tým, že pre mnohé rodiny sa dnes jedinou dostupnou cestou k vlastnému bývaniu stali staršie viacizbové byty.
Skutočné zemetrasenie v cenách však podľa portálu nastalo v krajských mestách naprieč Slovenskom. Trenčín sa stal v prvom štvrťroku 2026 absolútnym rekordérom v tempe zdražovania. Cena dvojizbového bytu tu vyletela o takmer 14 percent nahor.
Kupujúci dnes v Trenčíne zaplatia mediánovú sumu 148-tisíc eur. V štvrtom štvrťroku minulého roka pritom stál takýto byt len 130-tisíc eur. „Rozdiel takmer 20-tisíc eur za polrok vyráža dych mnohým rodinám,“ uvádzajú odborníci.
Žilina a Banská Bystrica kopírujú rast cien v regiónoch
Podobne dramatický scenár píše aj Žilina v segmente väčších, trojizbových nehnuteľností. Mediánová cena tam stúpla o vyše 13 percent na sumu 221-tisíc eur. Koncom minulého roka pritom Žilinčania kupovali takéto byty za 195-tisíc eur. Banská Bystrica nezaostáva a pri trojizbových bytoch hlási nárast o desať percent. Rodinné bývanie tam dnes stojí 204-tisíc eur oproti vlaňajším 185-tisíc eurám. Tieto skoky v cenách podľa odborníkov výrazne menia životnú úroveň v regiónoch.
Západné Slovensko taktiež pociťuje narastajúci tlak na ceny nehnuteľností v ponuke. Trnava zaznamenala pri trojizbových bytoch nárast o osem percent za štvrťrok. Mediánová cena sa tu vyšplhala na 200-tisíc eur za byt. Ešte na jeseň minulého roka pritom stačilo rodinám v Trnave 185-tisíc eur. Dvojizbové byty v tomto meste dnes stoja mediánovo 170-tisíc eur. Oproti koncu roka ide o nárast o takmer štyri percentá.
Nitra rastie pomalšie, no bývanie lacné nie je
Nitra vykazuje o niečo miernejšie, no stále stabilné a vytrvalé zdražovanie. „Dvojizbový byt tu dnes kúpite za 164-tisíc eur oproti vlaňajším 160-tisíc eurám,“ poznamenal portál s tým, že pri trojizbových bytoch v Nitre vzrástla cena o necelé dve percentá. Aktuálne tak rodiny musia zaplatiť mediánovú sumu 178-tisíc eur. „Tieto dáta jasne ukazujú, že bývanie v krajských mestách už dávno nie je lacné,“ konštatujú odborníci.
Rozdiely medzi Bratislavou a regiónmi sa v mnohých prípadoch neustále zmenšujú. „Kým v niektorých častiach Bratislavy už ceny narazili na svoj aktuálny strop, dynamika zdražovania sa preliala do regiónov. Pre bežného človeka v regiónoch to prináša nesmierne náročnú realitu. Ceny bytov sa od lokálnych platov vzďaľujú čoraz rýchlejším tempom. Vlastné bývanie sa pre mnohé domácnosti stáva hranične dostupným,“ myslí si Michal Pružinský.
Košice prinášajú zmiešaný vývoj cien
Druhý najväčší trh v krajine – Košice, ukazuje v prvom kvartáli veľmi zmiešané výsledky. „V druhom mestskom okrese poskočili ceny dvojizbových bytov o vyše deväť percent. Záujemcovia o bývanie tu dnes zaplatia mediánovú sumu 187-tisíc eur,“ priblížili odborníci. Ešte pred tromi mesiacmi pritom stačilo na rovnaký byt 171-tisíc eur. Tretí košický okres zaznamenal nárast o takmer sedem percent na sumu 185-tisíc eur. Tieto čísla podľa nich potvrdzujú silný hlad po nehnuteľnostiach na východe.
Zaujímavým úkazom je podľa portálu prvý košický okres pri dvojizbových nehnuteľnostiach. Tu cena klesla o päť percent zo sumy 195-tisíc na 185-tisíc eur. Prešov však žiadne zlacňovanie nehlási a pokračuje v nastolenom trende rastu. Dvojizbové byty tam zdraželi o vyše sedem percent na 160-tisíc eur. „Pri trojizbových bytoch v Prešove vidíme nárast o vyše päť percent na 183-tisíc eur,“ uviedli odborníci. Kupujúci tak musia v každom kúte Slovenska počítať s vyššími výdavkami.
Vývoj v prvom kvartáli roku 2026 neveští pre kupujúcich nič dobré. Každé jedno percento nárastu ceny znamená tisíce eur navyše k dlhu. „Ak sa ponuka nových bytov nezvýši, ceny pravdepodobne budú pokračovať v raste. Drahé hypotéky dnes paradoxne nezrážajú ceny nadol pre kritický nedostatok bytov. Slovenský realitný trh tak zostáva v zajatí nízkej ponuky a vysokých nárokov,“ uzatvára portál s tým, že bežné rodiny si na lacnejšie časy budú musieť ešte počkať.
