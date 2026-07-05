Kvíz: Dzień dobry, poznáš základy o Poľsku? 7 z 8 Slovákov nie, dokáž si, že si iný

Dnes sme si pre teba pripravili kvíz o našich susedoch. Ich reč je podobná tej našej, ich zvyky a jedlá idú občas ako cez jednu špajzu, no a naša sympatia k nim obrovská.
Ak máte obaja radi výrobky z ovčieho mlieka, vaša krajina je posiata drevenými kostolíkmi a chalupami a dokážete sa zasmiať aj na rozdieloch v zdanlivo jednoduchých slovách, potom naozaj nie je o čom.
V dnešnom kvíze však bude tvojou úlohou dokázať, že Poľsko nie je španielskou dedinou ani pre teba. Otestuj si, ako dobre poznáš našich severných susedov. Zistíš, či sa medzi základnými faktami orientuješ bez zaváhania, alebo sa ešte máš čo učiť. Koľko bodov sa podarí získať tebe?
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