Megaprojekt v Bratislave. Dominantou polyfunkčného projektu má byť 100-metrový hotel

Bratislavský Ružinov sa v najbližších rokoch dočká výraznej premeny jednej zo svojich frekventovaných lokalít. Developerská spoločnosť ISI realestate predložila koncom marca 2026 zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) pre prvú etapu projektu s názvom Polyfunkčný komplex Hinohara Park.
Nová výstavba je naplánovaná v severozápadnej časti križovatky ulíc Bajkalská a Trenčianska, neďaleko Štrkovca. Súčasťou je aj areál spoločnosti Drutechna. Projekt však naráža na odpor.
Obchody a 45 bytov
Prvá etapa, ktorá je aktuálne v procese EIA, prinesie deväťpodlažný bytový dom s dvojpodlažnou podzemnou garážou. Podľa predloženej dokumentácie bude mať 45 bytových jednotiek a 28 apartmánov, čo by malo poskytnúť bývanie pre približne 216 obyvateľov.
V parteri budovy pribudne päť obchodných priestorov a v podzemí celkovo 86 parkovacích miest. Celková plocha riešeného územia v rámci tejto etapy dosahuje 3 459 m², zastavaná plocha bude 1 181,9 m². Prvá etapa je len časťou rozsiahlejšieho zámeru.
Celý projekt Hinohara Park sa má stavať na pozemkoch s rozlohou 13 450 m² a rozdelený je do troch etáp, ktoré majú priniesť bývanie, hotel aj občiansku vybavenosť. Celková zastavaná plocha po dokončení všetkých fáz má dosiahnuť 3 547 m².
Viac ako 100-metrový hotel
Druhá etapa počíta s výstavbou hotelovej veže s výškou 102,3 metra a 31 nadzemnými podlažiami, ktorá by mala ponúknuť 242 izieb, reštauráciu, recepciu a ďalšie priestory občianskej vybavenosti. Bližšie detaily o tretej etape zatiaľ zverejnené neboli.
Okresný úrad Bratislava vydal 4. júna 2026 záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, ktorým rozhodol, že zámer sa nebude ďalej posudzovať v plnom procese EIA. To by investorovi výrazne uľahčilo realizáciu projektu.
Proti tomuto rozhodnutiu však podalo 18. júna 2026 odvolanie občianske združenie Enviroment OZ, ktoré žiada stanovisko buď zmeniť tak, aby sa zámer posudzoval, alebo ho zrušiť a vrátiť úradu na nové konanie.
Problém odpad aj slabé merania
Združenie v odvolaní argumentuje viacerými nedostatkami. Podľa neho úrad nevyhodnotil množstvo odpadu, ktoré vznikne z búracích prác na spevnených plochách a časti nevýrobnej haly.
Namieta tiež, že v procese EIA bola posudzovaná len prvá etapa, hoci hlavné mesto už v decembri 2025 posudzovalo širší investičný zámer celého komplexu Hinohara Park. Podľa združenia to znamená, že reálne vplyvy väčšieho projektu neboli zohľadnené v plnom rozsahu.
Ďalším problémom je podľa združenia to, že dokumentácia neobsahuje dostatok konkrétnych a merateľných technických opatrení na elimináciu vplyvov priamo pri zdroji, ako to vyžaduje zákon o životnom prostredí, čo je podľa neho dôvodom na povinné hodnotenie vplyvov.
Enviroment OZ na základe uvedeného považuje záväzné stanovisko za vecne aj právne nesprávne, založené na neúplne zistenom skutkovom stave. Odvolanie teraz posúdi nadriadený orgán, ktorý môže stanovisko potvrdiť, zmeniť tak, že sa zámer bude posudzovať v plnom rozsahu EIA, alebo ho zrušiť a vec vrátiť Okresnému úradu Bratislava na nové konanie.
Do vyriešenia odvolania záväzné stanovisko nenadobudlo právoplatnosť, čo v praxi znamená, že developer ISI realestate zatiaľ nemôže pokračovať v ďalších krokoch povoľovacieho procesu prvej etapy projektu, viazaných na toto stanovisko.
Hotel by sa zaradil k dominantám mesta
Ak by sa stavba hotela realizovala, zaradil by sa do skupiny najvyšších budov v našom hlavnom meste. Na jeseň 2023 sa dominantou Bratislavy stala Eurovea Tower, ktorá s výškou 168 metrov prevzala titul najvyššej budovy v hlavnom meste a zároveň sa stala prvým a zatiaľ jediným mrakodrapom na Slovensku.
Medzi ďalšie najvyššie budovy patria Nivy Tower (125 m), budova Národnej banky Slovenska (111,6 m), Slovenská televízia (108 m) či budova Tower 115 (104 m). K najvyšším stavbám Bratislavy však patria aj komíny Slovnaftu s výškou až 126 metrov.
V súčasnosti sa v Bratislave nachádza 14 budov vyšších ako 100 metrov, pričom väčšina z nich vyrástla v novom centre mesta označovanom ako downtown. Najvyššou stavbou v Bratislave však naďalej zostáva Televízna veža na Kamzíku, ktorá meria 194 metrov po vrchol antény.
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