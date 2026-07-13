Európa je pripravená brániť slobodu aj za cenu ľudských obetí, tvrdí prezident Macron

Francúzsko a ostatné európske krajiny sú pripravené brániť slobodu a medzinárodné právo aj za cenu ľudských obetí, ak to bude potrebné. Vyhlásil to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom tradičnom prejave k ozbrojeným silám v predvečer štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily, informovali agentúra AFP a denník Le Monde, píše TASR.
Vo svojom prejave Macron uviedol, že Európa sa stáva mocnosťou, ktorá sa usiluje o mier, no zároveň je pripravená v prípade potreby bojovať na obranu slobody a medzinárodného práva aj za cenu ľudských obetí. V tejto súvislosti vzdal hold francúzskym vojakom, ktorí padli pri plnení svojich povinností, ako aj tým, ktorí utrpeli fyzické alebo psychické zranenia.
Macron pripomenul, že rozpočet francúzskych ozbrojených síl sa počas jeho desaťročného pôsobenia vo funkcii prezidenta zdvojnásobil. Podľa jeho slov zvýšené výdavky smerujú najmä do oblastí, ktorých význam zdôraznila vojna na Ukrajine, ako sú logistika, zásobovanie, munícia, vesmírne kapacity, drony, protivzdušná obrana či bojový výcvik.
„Prezbrojenie je nevyhnutné, aby sme mohli prijímať potrebné rozhodnutia a naďalej podporovať Ukrajinu, ktorá bráni svoje územie, svoju zvrchovanosť a svoju slobodu, a tým aj našu bezpečnosť v Európe,“ vysvetlil Macron. Dodal, že význam posilňovania obrany sa prejavuje aj pri podpore partnerov Francúzska v krajinách Perzského zálivu, kde francúzske ozbrojené sily od konca februára pomáhajú zabezpečovať protivzdušnú obranu pred útokmi iránskych dronov a rakiet.
Ukrajine sa darí
Ukrajinské ozbrojené sily sa v pondelok prihlásili k zodpovednosti za zasiahnutie 105 lodí patriacich do ruskej tieňovej flotily, ktoré sa odohrali v Azovskom mori za posledný týždeň. Do tejto bilancie je zahrnutých aj 15 útokov, ktoré ukrajinská armáda podnikla v noci na pondelok, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi, známy pod prezývkou Maďar, uviedol, že cieľom posledného nočného útoku bolo sedem ropných tankerov, päť nákladných lodí, jeden trajekt a dva remorkéry.
V čase od 6. do 13. júla bolo údajne napadnutých celkovo 105 ruských plavidiel. „Pohyb cez Kerčský prieliv bol narušený a prekládka tovaru na Krymskom polostrove bola znížená na minimum,“ napísal Brovdi v príspevku na sieti Telegram, ku ktorému zverejnil aj video.
Rusko túto informáciu oficiálne nepotvrdilo, iba guvernér juhoruskej Rostovskej oblasti Jurij Sľusar informoval o niekoľkých poškodených tankeroch v Taganrožskom zálive. Ukrajinská armáda zároveň v pondelok uviedla, že v rámci operácie s názvom Blackout Krymu v noci na pondelok zaútočila na deväť energetických uzlov a rozvodní na okupovanom Kryme a na ďalších územiach kontrolovaných Moskvou.
Vyradila aj energetické prepojenie medzi regiónom Kubáň na juhu Ruska a Krymom. Táto energetická sústava bola terčom útoku už druhýkrát za 48 hodín. Ukrajina hlási aj zničenie štyroch ruských systémov protivzdušnej obrany vrátane odpaľovacieho zariadenia S-400, raketového systému Tor a dvoch radarových komplexov.
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