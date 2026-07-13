EÚ a Británia uvalili nové sankcie na Rusko: Dôvodom sú kybernetické útoky Kremľa

Nie je ničím novým, že Rusko v posledných rokoch podniká čoraz viac kybernetických útokov, ktoré sú namierené voči krajinám EÚ. Zamerané sú často na kritickú infraštruktúru, známe sú útoky napríklad na nemocnice. EÚ aj Británia sa rozhodli zakročiť.
Európska únia a Británia v pondelok uvalili na Rusko koordinované sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi v Európe, pričom obvinili ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB) z nedávnych škodlivých aktivít. Cieľom útokov bolo podľa EÚ aj Slovensko. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters. tlačovej správy EÚ a vyhlásenia britskej vlády.
Sankcie na osoby aj subjekty
Brusel oznámil sankcie na deväť osôb a štyri subjekty, zatiaľ čo Londýn sankcionoval 24 osôb a subjektov.
„Dnes odhaľujeme, že 16. centrum ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) riadi rôzne skupiny predstavujúce kybernetickú hrozbu vrátane skupiny TURLA,“ uviedla EÚ. FSB podľa jej vyhlásenia už roky vykonáva široké spektrum škodlivých kybernetických aktivít, ktoré sú čoraz závažnejšie a zasahujú EÚ, jej členské štáty a medzinárodných partnerov, najmä Ukrajinu.
„Tieto aktivity zahŕňajú prenikanie do vládnych sietí a sabotáž kritickej infraštruktúry. Medzi inými boli terčmi útokov Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Cyprus, Holandsko, Rakúsko, Slovensko, Rumunsko a Fínsko,“ objasnila Únia.
Kyberzločinci a spoločnosti spojené s Ruskom vrátane subjektov operujúcich podľa jeho pokynov, pod jeho vedením alebo kontrolou, taktiež vykonávali, umožňovali a pomáhali „širokému spektru škodlivých činností“.
Británia uvalila sankcie na 24 osôb a subjektov „stojacich za ničivými kybernetickými operáciami vrátane kyberzločincov zapojených do proxy sietí prepojených s ruskými spravodajskými službami“.
Sankcie sa vzťahujú aj na vysokopostavených predstaviteľov ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU Viačeslava Stafejeva, Ivana Senina a Ivana Kasianenka.
„Kybernetická divízia jednotky 29155 GRU spolupracovala so zločincami vrátane spoločnosti IMPULS, s cieľom získavať hackerov a kybernetických špecialistov z univerzít a akadémií v Rusku,“ tvrdí vláda Británie.
Okrem toho Británia spoločne s členskými štátmi EÚ „dnes pripisuje útok na poľskú energetickú sieť 16. centru ruskej FSB“. Tento „bezohľadný útok“ podľa vyhlásenia britskej vlády síce zlyhal, no mohol spôsobiť, že 500 000 obyvateľov by prišlo v zime o dodávky energie. „Je to ďalší príklad nezodpovedných pokusov ruského štátu vyvolávať chaos v celej Európe,“ uviedla.
Rusko má podľa britskej vlády problémy udržať svoje „slabnúce vojnové úsilie“ na Ukrajine a spravodajské služby poverili kyberzločincov, aby zozbierali spravodajské informácie na podporu ruských vojenských a zahraničnopolitických cieľov, čím ohrozujú bezpečnosť v Európe.
Británia uvalila sankcie aj na jednotlivcov stojacich za programom Lumma Stealer, ktorý podľa nej umožňuje kyberzločincom zbierať citlivé informácie z napadnutých zariadení. Rusko podľa nej využilo ukradnuté prihlasovanie údaje z tohto programu na vykonávanie kyberšpionážných operácií proti cieľom po celom svete s cieľom podporiť záujmy Moskvy.
Britská Národná kriminálna agentúra (NCA) zaznamenala v krajine za uplynulých šesť mesiacov najmenej 2100 obetí Lumma Stealer. Celkovo Británia dodnes uvalila sankcie na viac než 3400 cieľov zapojených do ruského vojnového úsilia.
21. balík sankcií zatiaľ neschválili
Členské štáty EÚ sa zatiaľ nedohodli na novom, v poradí 21. balíku protiruských sankcií, oznámila v pondelok pred ministerským zasadnutím v Bruseli šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Uviedla zároveň, že na zasadnutí by mohli byť schválené dočasné sankcie voči 250 ruským fyzickým a právnickým osobám. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Dúfame, že sa nám podarí dohodnúť na 250 subjektoch,“ povedala Kallasová pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci. V prípade schválenia by išlo podľa nej o dosiaľ najväčší počet.
V otázke 21. balíka sankcií proti Rusku zostáva podľa Kallasovej niekoľko nejasností. Bližšie podrobnosti neuviedla, litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys ale novinárom povedal, že krajiny EÚ sa zatiaľ nedohodli na navrhovanom zákaze námorných služieb a sprísnení obmedzení pre ruský skvapalnený zemný plyn (LNG).
Portál Euractiv v piatok avizoval, že nový súbor protiruských sankcií by mohol byť výrazne zmiernený, pričom nezhody podľa neho pretrvávajú najmä ohľadom vstupu bývalých ruských vojakov do EÚ, sankcií v energetike či dovoze niektorých ruských produktov.
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