Štát vám zaplatí rekonštrukciu domu: Slováci môžu získať príspevok 11-tisíc eur, stačí podať žiadosť

Pohľad na rekonštrukciu domu a peniaze

Ilustračné foto: TASR, Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Výzva by mohla pomôcť viac ako 16 900 majiteľom rodinných domov.

Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) ohlásil spustenie novej výzvy Obnov dom mini+. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Žiadosti bude možné predkladať od 15. júla, pričom v prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. Alokovaných je 186 miliónov eur z Modernizačného fondu na obdobie dvoch rokov.

Výzva by mohla pomôcť viac ako 16 900 majiteľom rodinných domov. Zvyšuje sa zároveň príspevok na obnovu domov, energetické certifikáty nebudú nutnosťou. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii. „Tento projekt asi najviac vystihuje to, čo by štát mal robiť, a to je znižovať ľuďom energetickú náročnosť, znižovať im účty za elektrickú energiu. Pokračujeme v doručovaní skutočnej pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú,“ skonštatoval Taraba.

Príspevok sa zvyšuje

Maximálny príspevok sa zvyšuje z 10 000 na 11 000 eur na starší rodinný dom postavený pred rokom 2016 (v minulosti pred rokom 2013). Žiadatelia zároveň nebudú musieť predkladať energetický certifikát. Nový program reaguje aj na požiadavky samotných vlastníkov rodinných domov. Po novom bude možné financovať aj výmenu strešnej krytiny, ak bude spojená so zateplením strechy.

Príspevok bude možné využiť aj na zateplenie obvodových stien a stropov, výmenu okien a dverí, modernizáciu vykurovacích systémov vrátane tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu či solárnych kolektorov na ohrev vody.

Dom, ktorý je z polovice zrekonštruovaný a zateplený na AI fotografii
Foto: Združenie EPS SR

Kľúčovým benefitom zostáva podľa ministerstva možnosť vyplatenia zálohy ešte pred realizáciou obnovy, čo výrazne znižuje finančnú záťaž nízkopríjmových domácností. Zvyšuje sa tiež limit ročného čistého príjmu na jedného člena domácnosti. Za rok 2024 je limit stanovený na 12 990 eur, zatiaľ čo v prvej výzve Obnov dom mini to bolo 6680,80 eura.

Novinkou sú aj tri oprávnené skupiny, pri ktorých nebude potrebné príjem zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) overovať a finančný príspevok im bude rýchlejšie schválený. Sú to domácnosti, ktorých členmi sú výhradne poberatelia starobného dôchodku, domácnosti v hmotnej núdzi a domácnosti so štyrmi a viac neplnoletými deťmi. Okrem úspory výdavkov na energie prispeje program aj k ochrane životného prostredia.

Žiadosti bude možné podávať elektronicky prostredníctvom portálu www.obnovdom.sk. Zverejnené sú tam aj podmienky novej výzvy. Žiadateľom budú zároveň k dispozícii regionálne kancelárie SAŽP, ako aj infolinka Obnov dom na čísle 0850 221 715.

Taraba ohlásil aj ďalšiu výzvu

Minister životného prostredia Tomáš Taraba ohlásil aj spustenie výzvy za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom umožní investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií i znížiť náklady na spotrebu energie. Výzva je financovaná z Modernizačného fondu. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii. Žiadosti je možné podávať do 16. októbra.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba
Foto: TASR – Lukáš Grinaj

„Prišli sme s ideou, že predstavíme priemyselnú výzvu, schému pre podniky, aby si mohli zmodernizovať svoje výrobné haly,“ podotkol Taraba poukazujúc na množstvo najmä menších a stredných podnikateľov, zápasiacich so starými strojmi či energeticky náročným vykurovaním.

Výzva je podľa neho ďalším stimulom pre slovenský priemysel aj ekonomiku. Nejde pritom len o samotnú modernizáciu, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu i ochranu životného prostredia. Určená je predovšetkým pre priemyselné podniky, dodávateľov elektriny, tepla, plynu, ale tiež vodárenské spoločnosti.

Žiadatelia môžu získať dotáciu od 300 000 do piatich miliónov eur na modernizáciu výrobných a administratívnych budov v rámci priemyselných areálov. Rovnako tak dotáciu od jedného do 30 miliónov eur do modernizácie výrobných priemyselných technológií, ktoré zvýšia energetickú efektívnosť.

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