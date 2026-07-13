Človek zo ŽSR sa v Petrohrade stretol s Rusmi zo sankčných zoznamov. PS žiada jeho odvolanie

Ak človek zodpovedný za bezpečnosť strategickej štátnej infraštruktúry cestuje do Ruska a zúčastní sa podujatia, ktoré podľa kritikov slúži na šírenie propagandy Kremľa, okamžite to vyvoláva otázky o bezpečnosti aj dôveryhodnosti štátnych inštitúcií.
Presne to je dôvod, prečo opozičné hnutie PS žiada okamžité odvolanie riaditeľa odboru bezpečnosti a krízového riadenia Železníc Slovenskej republiky Jána Grófa. Podľa predstaviteľov strany sa v Petrohrade stretol s osobami napojenými na ruský režim a zúčastnil sa konferencie, na ktorej vystupovali aj jednotlivci zo sankčných zoznamov. PS zároveň tvrdí, že vzhľadom na jeho pracovnú pozíciu nejde len o politickú tému, ale aj o možný bezpečnostný problém, ktorý si vyžaduje dôkladné preverenie.
PS žiada odvolanie riaditeľa odboru bezpečnosti ŽSR
Opozičné PS vyzýva generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslava Garaja, aby okamžite odvolal riaditeľa odboru bezpečnosti a krízového riadenia Jána Grófa. Dôvodom je, že sa v Petrohrade stretol s ruskými radikálmi a zúčastnil sa na propagandistickej konferencii Nevské fórum s viacerými osobami zo sankčných zoznamov.
Ako v pondelok informoval bezpečnostný expert PS Peter Bátor, šéfa ŽSR zároveň vyzývajú k vykonaniu bezpečnostného auditu v spoločnosti. Mal by zistiť, s akými informáciami prichádzal Gróf do styku, s akými manipuloval, aké informácie a aké systémy mohol zdieľať s osobami, s ktorými sa v Rusku stretával.
Žiadajú aj preverenie bezpečnostnej previerky
„Vyzývame rovnako ministra dopravy Ráža (Jozefa, nominant Smeru-SD, pozn. TASR), ktorý s týmto nič nemá, aby celý proces dozoroval. No a vyzývame Národný bezpečnostný úrad, či Gróf je držiteľom bezpečnostnej previerky,“ povedal Bátor s tým, že v prípade, že je držiteľom bezpečnostnej previerky, aby ju okamžite otvoril a začal preverovať všetky skutočnosti, ktoré majú k dispozícii.
„Už len z toho, čo sme zistili, viem, že všetky veci, ktoré sme vymenovali, vedia byť obrovským problémom, aby ste o previerku veľmi rýchlo prišli,“ dodal. Podpredseda Národnej rady (NR) SR a člen výboru na kontrolu činnosti SIS Martin Dubéci (PS) informoval, že ešte v pondelok požiadajú o vykonanie tzv. neplánovanej kontroly v SIS.
„Cieľom bude informovať sa o tom, aké opatrenia podnikne SIS v tejto veci, resp. akým spôsobom vníma celkovú možnosť narušenia bezpečnosti, či už infraštruktúry alebo našej štátnej služby,“ uviedol Dubéci. Dodal, že ak budú mať pocit, že informovanie nebude dostatočné alebo si bude vyžadovať zasadnutie celého výboru, tak o jeho zasadnutie bezodkladne požiadajú.
Nevské fórum označili za propagandistické podujatie
Bátor priblížil, že Nevské fórum je pravidelná konferencia zameraná na efektívnejšie vládnutie v Rusku. Zúčastňujú sa na nej viaceré osoby zo sankčných zoznamov vrátane predstaviteľov Mjanmarskej vojenskej junty. „Toto fórum slúži na šírenie propagandistických naratívov a využíva na to práve zahraničných hostí,“ podotkol Bátor. Organizátor podujatia je podľa neho Campus Ranepa prezidentskej akadémie ako „hlavnej liahne kádrov putinovského režimu“. Táto organizácia je od roku 2025 takisto na sankčných zoznamoch.
Stanovisko ŽSR
„Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) naďalej nepovažujú súkromnú návštevu Petrohradu Jánom Grófom za ohrozenie bezpečnosti železničnej infraštruktúry alebo Slovenskej republiky. Ako sme sa vyjadrili už minulý týždeň, v prípade, ak spravodajské alebo bezpečnostné zložky štátu budú túto skutočnosť prešetrovať, vedenie ŽSR bude plne súčinné. Generálny riaditeľ ŽSR požiada Národný bezpečnostný úrad SR o opätovné preverenie pána Grófa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pri jeho spôsobilosti vykonávať funkciu riaditeľa Odboru bezpečnosti a krízového riadenia bude požadovaný vyšší stupeň previerky, akú mal doteraz.“
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