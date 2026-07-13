Energopomoc sa od leta znovu mení: Slováci ju dostanú v nových termínoch, príjmy sa budú posudzovať inak

Adresnú energopomoc čaká od júla viacero zmien. Štát upravil spôsob vyplácania príspevkov, zaviedol nové pravidlá pre vlastníkov viacerých bytov a zmenil aj systém posudzovania príjmov. Cieľom je, aby sa pomoc dostala k domácnostiam, ktoré ju skutočne potrebujú, a zároveň sa zamedzilo jej zneužívaniu.
O zmenách informoval denník Pravda s odvolaním sa na nové nariadenie vlády SR č. 170/2026 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 1. júla 2026 a upravuje pravidlá poskytovania adresnej energopomoci.
Peniaze budú prichádzať podľa nového harmonogramu
Pre väčšinu domácností zostáva zachovaný samotný princíp energopomoci. Štát bude príspevok aj naďalej poskytovať prostredníctvom energopoukážky doručovanej poštou. Mení sa však spôsob, akým budú peniaze počas roka vyplácané.
Prvú časť oprávnené domácnosti dostali už v januári, ďalšia nasledovala v máji. Najbližšia platba príde v septembri. Výnimkou sú ľudia, ktorým štát priznal pomoc vo výške najviac 20 eur. V ich prípade nebude príspevok rozdelený na viac častí. Celú sumu dostanú naraz v septembri.
Ak je hodnota energopoukážky vyššia, štát bude pokračovať v postupnom vyplácaní. Ďalšia časť príde v septembri a zvyšok bude doručený do konca roka podľa podmienok stanovených v nariadení.
Nový limit pre vlastníkov viacerých bytov
Jedna z najvýraznejších zmien sa týka ľudí, ktorí vlastnia viac nehnuteľností. Po novom už nebude možné poberať adresnú energopomoc na neobmedzený počet bytov. Nariadenie stanovuje, že pomoc možno poskytnúť najviac na tri byty jedného vlastníka, samozrejme za predpokladu, že sú splnené aj všetky ostatné zákonné podmienky.
Zmena má zabrániť situáciám, keď podporu čerpali aj vlastníci väčšieho počtu investičných bytov. Ak niekto vlastní štyri alebo viac bytov, štát sám určí, na ktoré tri sa energopomoc poskytne. Nerozhodne pritom vlastník, ale pravidlá uvedené v nariadení. Vyberú sa byty s najnižším podielom na spotrebe energie podľa metodiky stanovenej v prílohe právneho predpisu.
Práve táto zmena patrí medzi najdiskutovanejšie novinky, keďže po prvý raz zavádza jasný limit na počet bytov, na ktoré možno štátnu pomoc získať.
Úrady budú inak posudzovať príjmy
Nové pravidlá sa netýkajú len samotného vyplácania peňazí. Zmení sa aj spôsob, akým budú úrady preverovať, či domácnosť na energopomoc stále spĺňa podmienky. Pri každoročnom posudzovaní zostáva rozhodujúcim dátum 27. november kalendárneho roka, ktorý predchádza roku poskytovania pomoci. Inak to však bude pri kontrolách počas roka. V takom prípade bude rozhodujúcim posledný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva.
Osobitné pravidlá platia aj pre kontroly v druhom polroku. Vtedy sa bude posudzovať obdobie od 1. apríla predchádzajúceho roka do 31. marca roka, v ktorom sa nárok opätovne preveruje.Pri samostatne zárobkovo činných osobách môže byť rozhodujúce celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak to ustanovuje nariadenie.
Cieľom je presnejšie zacieliť štátnu pomoc
Vláda od zmien očakáva, že adresná energopomoc sa bude poskytovať spravodlivejšie a efektívnejšie. Nový systém má lepšie reagovať na zmeny príjmov domácností počas roka a zároveň obmedziť prípady, keď sa štátna podpora vyplácala na väčší počet investičných nehnuteľností.
Pre väčšinu domácností sa samotná existencia energopomoci nemení. Zmeniť sa však môžu termíny vyplácania, spôsob posudzovania nároku aj podmienky, za ktorých bude možné príspevok získať. Preto sa oplatí sledovať, či sa nové pravidlá nedotknú práve vašej domácnosti.
Podľa čoho sa posudzuje nárok na pomoc?
Hraničná hodnota bonity energetickej domácnosti sa ustanovuje na 1930 eur na kalendárny mesiac, vyplýva to z predložených materiálov. Príjmy sa posudzujú za obdobie od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna aktuálneho roka.
Nárok na energopomoc má mať teda domácnosť, ktorá má členov prihlásených na trvalý pobyt pri konkrétnom odbernom mieste, jej priemerný prepočítaný príjem nepresiahne hranicu 1 930 eur mesačne a zároveň reálne odoberá elektrinu, plyn alebo teplo na bývanie, nie na podnikanie alebo iný veľkoodber.Kľúčovým parametrom je teda tzv. bonita domácnosti – jej príjmová situácia. Do výpočtu sa počítajú:
- príjmy zo zamestnania,
- príjmy z podnikania,
- dôchodky,
- výsluhové dôchodky a ďalšie dávky podľa osobitných predpisov.
Z výpočtu sú vyňaté niektoré príjmy a to napríklad študentské brigády, dohody dôchodcov či odmeny za prácu vo volebných komisiách.
Ako sa určí odberné miesto
Odberné miesto (elektrina, plyn, teplo) sa priraďuje podľa zhody adresy s trvalým pobytom domácnosti. Ak chýbajú presné údaje o byte, štát vychádza z toho, kto je vedený ako odberateľ energií. Systém zároveň vylúči odberné miesta, ktoré majú neprimerane vysokú spotrebu a to napríklad:
- viac ako 30 MWh elektriny ročne,
- alebo viac ako 100 MWh plynu ročne.
V takom prípade sa predpokladá, že nejde o miesto využívané domácnosťou (napr. firma či apartmány).
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