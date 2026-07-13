Slovenský rekord v USA: Plavec Matej Duša ako prvý Slovák v histórii pokoril neuveriteľnú hranicu

Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu North Carolina LC Senior Championships v americkom Cary nový národný rekord na 50 m voľný spôsob. Víťazným časom 21,87 s ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a zlepšil doterajšie vlastné maximum 22,11 z MS 2024 v Dauhe o 24 stotín sekundy.
Dvojnásobný slovenský Plavec roka sa predstavil aj na 50 m motýlik, kde obsadil druhé miesto časom 24,59 s. Týmto výkonom si vytvoril osobné maximum. Časom na 50 m voľný spôsob by splnil B-limit (21,91) pre olympijské hry 2028 v Los Angeles, kvalifikačný čas však musí zaplávať v budúcom roku na určených podujatiach World Aquatics.
Drží rekord aj na 100 metrov
„Boli to výborne prevedené preteky, ktoré skvele odzrkadlili moju prípravu posledného roka. Od januára sa zlepšujem z pretekov na preteky a dáva mi to nádej na pekné umiestnenie o mesiac na ME v Paríži. Olympijská kvalifikácia sa ešte nezačala, ale som rád, že som sa dostal blízko k tomu neskutočne tvrdému A-limitu,“ uviedol Duša po pretekoch pre Slovenskú plaveckú federáciu (SPF).
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Nový slovenský rekord je ďalším posunom pre 26-ročného šprintéra, ktorý drží národné maximá na 50 m aj 100 m voľný spôsob v dlhom i krátkom bazéne.
Športovci nám robia radosť
Slovenským športovým fanúšikom robí mimoriadnu radosť aj bežkyňa Emma Zapletalová. Slovenská atlétka už štyrikrát triumfovala v Diamantovej lige a to v priebehu len niekoľkých týždňov. Naposledy vyhrala v júni v katarskej Dauhe, kde v behu na 400 m prekážok zvíťazila časom 52,30 s, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Do cieľa dobehla na prvej priečke pred Jamajčankou Rushell Claytonovou a Kemi Adekoyaovou z Bahrajnu.
Bronzová medailistka z vlaňajších MS v Tokiu už mala po víťaznom hetriku v Rabate, Ríme a Osle istotu účasti na finálovom mítingu Diamantovej ligy začiatkom septembra v Bruseli. Na štarte, rovnako ako pred deviatimi dňami v Nórsku, chýbali hviezdne Američanky Anna Cockrellová a Dalila Muhammadová.
Najväčšou konkurentkou 26-ročnej Zapletalovej bola v horúcich katarských podmienkach Rushell Claytonová. Tá mala z tohtosezónnych mítingov Diamantovej ligy na konte dve tretie a jedno druhé miesto. Ani v Katare, kde sa termín podujatia presunul z 8. mája pre vojenský konflikt na Blízkom východe, však 33-ročná Jamajčanka nestačila na držiteľku svetového výkonu roka. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov.
„Som veľmi šťastná zo svojho osobného maxima a národného rekordu. Som spokojná, že sme ho dosiahli tak, ako sme si to s trénerom naplánovali. Keď štartujem, vždy sa sústredím na seba a robím maximum. Viem, že nie je ľahké vyhrať preteky, pretože sú tu aj iné veľmi dobré bežkyne. Vždy sa sústredím na svoju prácu a keď ju robím kvalitne, môže to byť veľmi pekný výsledok,“ povedala po šiestom najlepšom čase histórie Zapletalová. V európskych tabuľkách jej patrí druhé miesto za fenomenálnou Femke Bolovou. Zapletalová si zároveň z Kataru odnesie prémiu 5000 dolárov za prekonanie rekordu mítingu.
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