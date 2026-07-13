Eva Pavlíková prežíva náročné chvíle: Má za sebou operáciu, ľudí s bolesťami vyzvala, aby to neodkladali

Plánovanú operáciu má úspešne za sebou a teraz ju čaká obdobie rehabilitácie aj postupného návratu k bežnému životu. Z nemocnice sa prihovorila svojim priaznivcom a otvorene opísala, ako zákrok zvládla a čo jej v náročných dňoch najviac pomáha.
Herečka Eva Pavlíková sa po operácii ozvala svojim sledovateľom priamo na Instagrame, kde sa s nimi podelila o to, ako sa cíti a ako prebieha jej zotavovanie. Výmenu pravého bedrového kĺbu mala naplánovanú a o zákroku prehovorila už pred časom. Teraz sa nachádza vo Fakultnej nemocnici v Nitre, kde po pobyte na ortopedickom oddelení pokračuje v rehabilitácii.
Vymenili jej pravý bedrový kĺb
Pavlíková podstúpila operáciu na konci júna. Po zákroku zostala týždeň na ortopedickom oddelení a následne ju preložili na rehabilitáciu, kde pravidelne cvičí a zvyká si na nový kĺb.
„Moji drahí priatelia, posielam vám letný pozdrav z Fakultnej nemocnice v Nitre, kde mi 30. júna vymenili pravý bedrový kĺb. Týždeň som strávila na ortopédii a od pondelka som na rehabilitačnom oddelení, kde cvičím a učím sa zžiť s novým kĺbom. Všetko ide tak, ako má,“ napísala herečka.
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Zároveň priznala, že pobyt v nemocnici je pre ňu nezvyčajnou skúsenosťou. Okrem pôrodu totiž podľa vlastných slov doteraz hospitalizovaná nebola. Napriek tomu svoje rozhodnutie podstúpiť zákrok hodnotí pozitívne. „Okrem pôrodu som prvýkrát v živote v nemocnici a musím sa priznať, že som urobila veľmi dobre, keď som sa rozhodla pre Fakultnú nemocnicu v Nitre,“ priznala.
Ľudí s bolesťami vyzvala, aby operáciu neodkladali
Príspevkom chcela povzbudiť aj ľudí, ktorí majú podobné zdravotné problémy, no operáciu stále odkladajú. Upozornila, že netreba čakať až dovtedy, kým bolesť a obmedzený pohyb začnú výrazne zasahovať do bežného života.
„Chcela by som povzbudiť všetkých, ktorí s touto operáciou váhajú. Človeku sa po nej naozaj uľaví a netreba čakať, kým vám problémy úplne znemožnia pohyb,“ odkázala svojim sledovateľom.
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Zdravotníkom poďakovala za odbornosť aj ľudskosť
Veľkú časť príspevku venovala herečka lekárom, sestrám a ďalším zamestnancom nemocnice. Ocenila nielen samotný operačný výkon, ale aj prístup ľudí, ktorí sa o ňu počas hospitalizácie starali.
„S obrovskou úctou a rešpektom sa chcem poďakovať lekárom, sestričkám a celému personálu za ich skvelú prácu. Za výborný operačný výkon ďakujem MUDr. Oliverovi Džafičovi a jeho tímu, skvelým anestéziológom pod vedením MUDr. Kataríny Galkovej, PhD., vrchnej sestre ortopédie Zuzane Dobiašovej, sestričkám Renátke, Gabike a všetkým, ktorí ma svojou odbornosťou a ľudskosťou neraz dojali až k slzám. Poďakovanie patrí aj paniam upratovačkám a celému ortopedickému oddeleniu,“ uviedla Pavlíková.
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Osobitne spomenula aj pracovníkov rehabilitačného oddelenia. Práve pravidelné cvičenie je po výmene bedrového kĺbu dôležitou súčasťou návratu k samostatnému pohybu a bežným aktivitám.
„Teraz som na rehabilitačnom oddelení pod vedením MUDr. Királovej, s vrchnou sestrou Katarínou Mihaličkovou, sestričkami a rehabilitačnými pracovníčkami. Najmä moja Miška ma každý deň nekompromisne trénuje, aby som čoskoro ‚behala ako srnka‘,“ prezradila.
Herečka neskrývala, že starostlivosť personálu na ňu silno zapôsobila. V príspevku preto svoje poďakovanie zopakovala ešte raz. „Ešte raz vám všetkým zo srdca ďakujem. Ste skvelí,“ dodala.
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Rehabilitácia jej zabránila prísť na Pohodu aj nakrúcanie
Operácia a následná rehabilitácia jej zasiahli aj do pracovných povinností. Chýbala preto na festivale Pohoda, na propagácii filmu Kavej aj pri nakrúcaní seriálu Sľub. Nútenú prestávku však berie s nadhľadom a vie, že jej telo už oddych potrebovalo.
„Pozdravujem všetkých na Pohode, na promo filmu Kavej, kde tiež nemôžem byť, aj na nakrúcaní seriálu Sľub,“ napísala. Nútené voľno označila za rehabilitačné prázdniny. Leto síce trávi inak, než si pôvodne predstavovala, svoje rozhodnutie však neľutuje.
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„Prajem vám krásne letné dni, veľa lásky a zážitkov. Mám také rehabilitačné prázdniny, ale neľutujem. Telo zničené životom a divadlom si to jednoducho vyžiadalo,“ skonštatovala herečka. Na záver poďakovala aj ľuďom, ktorí jej posielajú správy, telefonujú jej a zaujímajú sa o jej zdravotný stav.
„Ďakujem aj všetkým vám, ktorí mi píšete, voláte a zaujímate sa o môj stav. Veľmi si to vážim. Tak toľko z nemocnice. Posielam aspoň pohľad cez okno, kde to pani príroda niekedy majstrovsky namaľuje. Majte krásne dni. Objímam vás a ľúbim“ odkázala ešte svojim priaznivcom.
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