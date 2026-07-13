Obľúbený pivovar priznal slabší rok. Ľudia pili menej piva, Slováci čoraz častejšie volia nealko

Pivovar Šariš

Foto: TASR - Maroš Černý

Martin Cucík
Záujem o čapované pivo klesá, nealko nápoje sú na vzostupe. Vyplýva to z hospodárskych výsledkov Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Obľúbený pivovar priznal slabší rok. Ľudia pili menej piva, Slováci čoraz častejšie volia nealkoPlzeňský Prazdroj Slovensko v roku 2025 predal 1,7 milióna hektolitrov piva, čo predstavuje medziročný pokles o 2 %. Čistý obrat spoločnosti klesol o 4 % na 174,1 milióna eur. Za slabšími výsledkami stojí najmä nepriaznivé počasie počas jarných a letných mesiacov, ale aj dlhodobý trend znižovania konzumácie alkoholu.

Minulý rok máme zapísaný ako ten, ktorý neprial pivovarníkom ani gastronómii a opäť ukázal, ako významne je pivovarníctvo závislé od vplyvu počasia,“ zhodnotil Martin Grygařík, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Čapované pivo kleslo

Segment čapovaného piva, ktoré je najcitlivejšie na slnečné a teplé počasie, zaznamenal výraznejší pokles, konkrétne o 6 %. Predaje baleného piva sa udržali na úrovni roku 2024. Naopak, nealkoholické pivá Birell dosiahli druhý najlepší výsledok za posledných desať rokov.

Čapovanie piva
Foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Do roka 2026 vstúpila spoločnosť s rozšíreným portfóliom. Pribudli dve nové príchute nealkoholického Birellu a nový slovenský ležiak Unikát, do ktorého sa dostal aj chmeľ z poslednej fungujúcej slovenskej chmeľnice. Podľa Grygaříka prvé mesiace ukazujú, že o horké ležiaky je medzi Slovákmi záujem.

Okrem toho vidíme aj postupný trend, kedy ľudia pijú celkovo menej alkoholu a, naopak, preferujú nealkoholické varianty. Predaje našich nealko pív boli totiž vlani druhé najlepšie za posledných 10 rokov,“ dodal Grygařík.

Plzeňský Prazdroj Slovensko zamestnáva približne 530 ľudí a v portfóliu značiek má okrem Pilsner Urquell aj Šariš, Velkopopovický Kozel, Radegast, Gambrinus, Smädný Mních, Captain Jack, Peroni a nealkoholický Birell.

Vedenie firmy zároveň upozorňuje na rastúce náklady spôsobené aktuálnou geopolitickou situáciou. Odkedy vo februári vypukla vojna na Blízkom východe, hliník potrebný na výrobu plechoviek zdražel približne o 12 %, rástli aj ceny pohonných hmôt a niektorí dodávatelia obalov a logistiky už firmu vyzvali na predzásobenie.

Zisk klesol o štvrtinu

Čistý zisk spoločnosti za rok 2025 dosiahol 13,5 milióna eur, čo je oproti predchádzajúcemu rekordnému roku pokles až o 24 %. Napriek tomu do štátnej pokladnice odviedol Prazdroj historicky najvyšší príspevok na daniach. Štát zinkasoval od spoločnosti 63,8 milióna eur, čo je medziročne o 8 % viac.

Spoločnosť aj v náročnejšom roku pokračovala v investíciách. Do vzdelávania personálu a technického vybavenia prevádzok vložila spolu 7 miliónov eur. Významnou investíciou bolo aj dokončenie modernizácie Pivovaru Šariš.

Pivovar Šariš
Foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Rekonštrukcia varne za 4,6 milióna eur, ktorú firma označuje za najväčšiu investíciu do tohto pivovaru za posledných 30 rokov. Celkové kapitálové investície za rok 2025 dosiahli 10,3 milióna eur.

Trend vidno aj v Európe

Podobný posun badať aj v ďalších európskych krajinách. Napríklad v Nemecku pravidelne siaha po pive len približne štvrtina ľudí vo veku 18 až 28 rokov, u mileniálov je to okolo tretiny. Mladšie generácie sú k alkoholu zdržanlivejšie okrem iného pre nižší disponibilný príjem a väčší dôraz na zdravý životný štýl.

Tento posun sa premieta aj do samotného odvetvia: podľa Nemeckého zväzu pivovarov v krajine za posledných šesť rokov zaniklo 137 pivovarov, pričom len medzi rokmi 2023 a 2024 to bolo 52 podnikov, čo je najviac aspoň za tri desaťročia.

Nemecké pivovary vlani predali podľa tamojšieho štatistického úradu o rekordných 6 % menej piva než rok predtým, čo je najnižší objem od začiatku sledovania tejto štatistiky v roku 1993. Je to rovnaké číslo, aké udáva aj Plzeňský Prazdroj.

Časť pivovarov na to reaguje rozširovaním ponuky o nealkoholické pivá, remeselné variácie, bio nápoje či regionálne špeciality. Podobne, ako to naznačuje aj rastúci záujem o nealko varianty na Slovensku.

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