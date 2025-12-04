Nová postava v Sľube: Nie všetci sú z nej nadšení, diváci predvídajú zápletku tretej série aj jej rolu

Seriál Sľub
Hoci sa 2. séria blíži ku koncu, televízia stihla predstaviť novú postavu.

V seriáli Sľub sa od začiatku vystriedalo množstvo postáv. Koniec koncov ide o denný seriál, a tak nie div, že tam potrebujú mnoho zaujímavých zápletiek a vzťahov, aby diváci o každodennú drámu nemali núdzu. Túto sériu je to napríklad Natália, Kubkova príbuzná, ktorá sa vrátila zo zahraničia a všetko skomplikovala.

V centre diania stále ostávajú Michal a Zuzana a ich vzťah, ktorý je ako na horskej dráhe. Teraz sa však zdá, že si neoddýchne ani Zuzanina mama. Do deja totiž prichádza nová postava – záhadný muž, ktorého ihneď spozná. Nie div, že začali vznikať teórie o tom, že je to Zuzanin otec.

Nová postava

„Do seriálu Sľub mieri nová postava. Diváci sa s ňou budú stretávať aj v pripravovanej tretej sérii. Jara Gregora, nového lekára v tíme Romana Bartoša, stvárňuje obľúbený herec Maroš Kramár,“ oznámila televízia Markíza v príspevku. Ako sa však ukázalo, televízia to s jeho obľúbenosťou zakríkla, keďže väčšina komentárov sa niesla v duchu: „No, už len toho tam treba.“ 

Zdá sa totiž, že majú diváci opäť problém s tým, že si seriály navzájom požičiavajú hercov, respektíve, keď herec v seriáli skončí, okamžite sa presunie do druhého, takže je stále na obrazovke. Podobnú kritiku si zažila napríklad aj Nela Pocisková, ktorej po príchode do Dunaja vyčítali, že je vraj všade.

Popri sťažnostiach sa však v komentároch, ale i príspevkoch objavili prvé teórie o Kramárovej postave. „Doktor Gregor je Zuzin otec,“ prehlásil niekto. „Tiež mi to napadlo, keď ho Mária zbadala a poprela, že sa poznajú,“ pridala sa diváčka. „Aj ja si myslím, že to bude Zuzin otec, ale to sa dozvieme až v novom roku,“ súhlasila tretia. „Zápletka na celú ďalšiu sériu,“ dodala iná diváčka.

