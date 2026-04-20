Orbán sa vraj po voľbách podozrivo rýchlo vzdal. Údajne sa chce vrátiť ako demokrat alebo liberál

Lucia Mužlová
SITA
To by aj niektorí na Slovensku len ťažko rozdýchali.

Rýchle uznanie volebnej prehry maďarským premiérom Viktorom Orbánom vyvolalo podľa nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung podozrenie u časti verejnosti o jeho ďalších politických zámeroch.

Podľa denníka sa po voľbách začalo meniť správanie štátnych inštitúcií, pričom napríklad verejnoprávna televízia prešla na neutrálnejší spôsob informovania. Víťaz volieb Péter Magyar už zároveň avizoval rozsiahle reformy a personálne zmeny.

Vráti sa ako liberál?

FAZ uvádza, že politický model budovaný Orbánom sa začal oslabovať v dôsledku ekonomických problémov, korupcie a klesajúcej dôvery verejnosti. Napriek využívaniu administratívnych nástrojov zostali voľby podľa denníka relatívne slobodné, čo umožnilo opozícii zvíťaziť.

Práve rýchlosť, s akou Orbán uznal porážku, však mnohí Maďari vnímajú s nedôverou. Objavujú sa úvahy, že by sa mohol v budúcnosti pokúsiť o návrat k moci a prezentovať sa ako demokratický alebo liberálny politik.

Víťaz volieb Magyar medzitým signalizuje zmenu smerovania krajiny a snahu obnoviť vzťahy s Európskou úniou. Jeho nástup znamená potenciálny koniec dlhoročnej dominancie nacionalistickej politiky v Maďarsku.

Podľa niektorých expertov by sa po Orbánovej prehre mohla pozornosť Ruska presunúť na iné zraniteľné krajiny v Európe vrátane Slovenska, Česka, Bulharska či Moldavska, s cieľom destabilizovať Európsku úniu.

