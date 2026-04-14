Zahrať Andreu si vyžaduje úsilie. Herečka zo Sľubu priznala, že je občas ťažké byť v jej energii

Na televíznych obrazovkách ju diváci poznajú najmä ako súčasť úspešného seriálu Sľub, kde si získala pozornosť svojím prirodzeným prejavom a nenúteným hereckým prejavom. Postava, ktorú stvárňuje, sa stala pre mnohých divákov sympatickou práve vďaka svojej autentickosti – nepôsobí prehnane, ale naopak, veľmi ľudsky a uveriteľne.
Už odmalička inklinovala k umeniu. Učaroval jej tanec, kedysi totiž chcela byť baletkou, ako informoval Šarm. A aj keď sa na hereckú školu po niekoľkých pokusoch nedostala, o jej úspechu rozhodol talent a dnes ju vídať ako extrovertnú Andreu Markovú v úspešnom seriáli Sľub.
Psychická odolnosť je pri herectve dôležitá
Zdá sa, že to Kristína Sisková neľutuje. Podľa jej slov by bol balet ťažší ako státie pred kamerami. “Nechcem povedať, že herectvo je ľahké, ale pre telo je balet extrémne náročný, naopak, herci zasa zamestnávajú hlavu,” povedala Kristína, ktorá považuje naučenie sa textov za minimum, čo musia herci splniť.
“Myslela som skôr tú hlbšiu a citlivejšiu prácu, ktorú herec prežíva pri každej postave. Často musí ísť hlboko do seba a býva to nepríjemná robota. Vŕtame sa vo vlastných emóciách a traumičkách,” priznala.
Herečka tak naznačila, že by herec mal byť silný po psychickej stránke. Naplno si to uvedomuje, aj preto chodieva pravidelne na terapie, za čo sa ani zďaleka nehanbí. “Považujem to za privilégium, že môžem chodiť na terapiu, že si to môžem vôbec dovoliť. Vnímam ako veľké plus, keď mi niekto povie, že chodí na terapiu a stará sa o svoje duševné zdravie,” poznamenala Kristína, ktorá netrpela depresiami ani úzkosťami. Návštevy psychológa považuje skôr za skvelú prevenciu.
