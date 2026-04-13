Záhada v seriáli naberá na obrátkach. Herečka zo Sľubu sa vyjadrila k tomu, kto je Zuzanin otec

Sestrička Mária Fraňová – žena s pohotovým jazykom, prenikavým pohľadom a schopnosťou povedať viac jedným gestom než celou vetou. Jej trefné poznámky neraz odľahčia napäté situácie, no zároveň v sebe nesú zvláštnu hĺbku, akoby za nimi stálo niečo viac… niečo nevypovedané.
Na prvý pohľad pôsobí Mária ako niekto, kto má všetko pod kontrolou. Vie presne, kedy prehovoriť, kedy mlčať a kedy len zdvihnúť obočie, aby povedala všetko podstatné. Aj preto si ju diváci zamilovali. Herečke Zuzane Tlučkovej, ktorá ju stvárňuje, rola úplne sadla, hoci spočiatku to tak úplne nevyzeralo, ako priznala v Teleráne.
Od výhrad k sympatiám
Bola jej totiž “proti srsti” jedna vec. “Mám ju veľmi rada, aj keď zo začiatku som mala drobné výhrady, najmä to, ako zmanipulovala svoju dcéru do rôznych vzťahov,” vyjadrila sa Zuzana Tlučková, ktorá si napokon Máriu obľúbila.
Podľa jej slov sa začala pomaly, ale iste meniť. “Ale myslím, že aj tá Mária postupom času sa tak akoby upokojila a začína dôverovať tej svojej dcére, že ona sama najlepšie vie, čo je pre ňu najvhodnejšie. Takže veľmi sa mi páči, ako scenáristi ťahajú tú Máriu, ako tam vkladajú také drobné vtipné momenty,” poznamenala bývalá manželka Štefana Skrúcaného, ktorý hrá taktiež v Sľube – konkrétne komunistického funkcionára Štefana Valenta.
Aj preto, že Zuzana sa zaraďuje medzi komediálne herečky, je postava Márie veľmi blízka, vrátane žartovných situácií, ktoré ju sprevádzajú v deji. “Musím sa priznať, že ho teraz už pravidelne nesledujem, lebo nemám čas, ale zo začiatku mi neušla ani jedna časť,” doplnila bez okolkov herečka, ktorá zjavne nesedí pred televízorom každý večer.
