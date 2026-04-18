Umelá inteligencia do 9 rokov vymaže 7 % profesií: Pozrite si, ktoré tri nikdy nenahradí

Experti z Goldman Sachs sa domnievajú, že v priebehu nasledujúcich deviatich rokov zanikne až 7 % pracovných miest v Amerike v dôsledku revolúcie v oblasti umelej inteligencie. Dodávajú, že niektoré profesie môžu vymiznúť úplne a zostať len v análoch minulosti.
Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti ClearPath Wealth Strategies Trevora Houstona je už AI prakticky všadeprítomná.
„Tento rok vidíme, ako výrazne preberá mnohé pracovné miesta, ktoré sú repetitívne a zamerané na procesy. V oblastiach, kde sú úlohy predvídateľné, napreduje veľmi rýchlo,“ uviedol.
Existujú však tri segmenty, pri ktorých sa predpokladá, že ich umelá inteligencia v dohľadnom čase neohrozí. Tému priniesol portál The Independent.
Ošetrovatelia a elektrikári si môžu vydýchnuť
Prvou prácou, ktorú podľa expertov nebude možné automatizovať, je ošetrovateľstvo.
Podľa štúdie z roku 2024 publikovanej v časopise Women’s Health Nursing sú pre výkon tejto profesie kľúčové veci, v ktorých umelá inteligencia zlyháva alebo jednoducho nedokáže fungovať. Ide napríklad o etické rozhodovanie o liečbe pacienta v reálnom čase či o zvládanie komplexných ľudských emócií. Ošetrovatelia dbajú nielen na to, ako pacienta liečia, ale aj to, aby zachovali jeho ľudskú dôstojnosť.
Výskumníčka Hae-Kyung Jo dodáva: „Umelej inteligencii chýba schopnosť prijať filozofiu ošetrovateľstva. A teda, starostlivosť založenú na ľudských emóciách a úsudku.“
V najbližších rokoch si môžu vydýchnuť aj kvalifikovaní technickí profesionáli, ako sú inštalatéri, elektrikári či opravári.
Robotika je stále vo fáze, keď nás fascinuje už len tým, že sa stroj dokáže udržať na nohách. Umelá inteligencia preto veľmi skúsených remeselníkov pravdepodobne nenahradí.
Ako uvádza denník s odvolaním sa na spoločnosť All Trades Staffing Services: „Mnohé remeslá si vyžadujú koordináciu rúk a zraku, obratnosť a flexibilitu. Príkladom sú elektrikári alebo inštalatéri. Roboty nedisponujú motorickými schopnosťami potrebnými na tento typ práce.“
