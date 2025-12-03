Pritiahnuté za vlasy. V Dunaji, k vašim službám sa nazbierali detaily, ktoré okato komplikujú dej

Dunaj k vašim službám

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Divákom sa nepáči, že tieto detaily menia seriál na telenovelu.

Ďalšia séria Dunaja, k vašim službám je pred koncom. Rozbehnutých je pritom viacero zápletiek, a tak sa čoskoro ukáže, či sa všetky stihnú uzavrieť, alebo si na ich vyústenie budú musieť diváci ešte počkať. Podľa detailov, ktoré si však všimli, to skôr vyzerá tak, že po poslednej epizóde zostanú s množstvom otázok.

Seriál Dunaj, k vašim službám sa vysiela už niekoľko rokov. Počas nich sa tvorcovia stihli dopustiť viacerých chýb, no na oplátku prišli s hneď niekoľkými nečakanými zvratmi, ktoré diváci nedokázali predvídať a totálne ich odzbrojili. Jedným z nich bolo napríklad prežitie Waltera Klausa, či naopak smrť viacerých postáv. Teraz sa však zdá, že s množstvom zápletiek sa objavilo aj niekoľko nelogických detailov.

Nedávajú zmysel

Jedna zo zápletiek, ktorú diváci nepochopili, sa týka Alenky. Chyba ju totiž stála jej tajnú identitu a oficiálne je odhalená ako špiónka. Dalo sa tomu pritom jednoducho vyhnúť, ako potvrdzuje komentár: „Scenáristky trocha nech premýšľajú, keď mladý chalan nechá zápisník doma… OK, mladý nevyspelý, ale účastníčka odboja to nenechá doma, ale po akcii zničí a predpokladám, že odovzdala ďalej.“

Foto: TV Markíza

Nelogické detaily si však všimli aj pri iných postavách. Diskusiu zaplnili rôzne postrehy, ako napríklad, že hoci pri výbuchu zomreli štyria ľudia, aktovka ako zázrakom ostala nepoškodená a dokonca zachytená na fotke. Zároveň poukazovali na to, že aj keď ide o ťažké časy a ľudia vedeli, že majú byť obozretní, viacero postáv sa akosi zabudlo skrývať. Napríklad, keď Michal navštívil Dunaj a rovno si to zamieril na Alenkine oddelenie bez toho, aby sa aspoň tváril, že si niečo kupuje a navyše tam prišiel s inou ženou, hoci vedel, že ich Alenka môže spolu vidieť. Lackovi zas vyčítali, že namiesto toho, aby trávil svoje voľno s Magdou, rozhodol sa navštíviť krčmu. Obaja pritom riskujú toľko, že by sa dalo čakať, že každú voľnú chvíľu strávia spolu, akoby bola posledná.

Nezabudlo sa ani na Koleníkovu postavu. „Walter, železný muž! Dobili ho, dokopali a jemu sa stačí len umyť, aby bol späť vo svojej pôvodnej forme plný sily,“ smial sa divák v komentároch. V minulosti už pritom fanúšikovia seriálu žartovali, že on, Holubec a Tereza sú prakticky nesmrteľní a pozbierajú sa v každej situácii.

