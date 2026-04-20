Vyhral lotériu, stal sa boháčom na celý život: Muž všetkých prekvapil, keď si vybral inú možnosť

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Výherca stál pred náročným výberom.

Lotéria píše rôzne príbehy a dnes vám prinášame jeden z tých najmenej tradičných. Craig Hoctor z mesta Westfield v americkom Massachusetts sa totiž prihlásil o svoju výhru z lotérie „Lucky for Life“. Zvláštne však je, že tak urobil takmer po roku.

V žrebovaní z 22. augusta 2025 trafil päť správnych čísel, čo mu zabezpečilo druhú cenu, teda nárok na 25 000 dolárov (21 200 eur) ročne do konca života. Craig si však minulý týždeň na centrále lotérie v Bostone zvolil možnosť jednorazového vyplatenia hotovosti.

Hru zrušili

Namiesto 25-tisíc dolárov mu tak na účet pristane 390 000 dolárov (331-tisíc eur) pred zdanením. Túto sumu vraj plánuje využiť na zabezpečenie dôchodku. Šťastný tiket si zakúpil v prevádzke Circle K. Hra „Lucky for Life“ medzitým ukončila svoju činnosť (posledné žrebovanie prebehlo 21. februára 2026) a nahradila ju nová hra „Millionaire for Life“.

Foto: Massachusetts State Lottery

Tá ponúka hlavnú výhru až milión dolárov ročne. Zmena nastala kvôli zjednoteniu viacerých formátov do jedného produktu, hoci vedenie miestnej lotérie malo voči zvýšeniu ceny pôvodne výhrady. Majitelia starých výherných tiketov majú na uplatnenie nároku jeden rok od dátumu žrebovania.

Kontroly ukázali nedostatky: Školy sú vybavené digitálnymi technológiami, no v triedach sa učí po starom

