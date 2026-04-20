Gröhling poslal novému maďarskému premiérovi list: Kritizuje Šutaja Eštoka, vraj nezvláda výkon funkcie

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
SaS kritizuje Šutaja Eštoka, avizuje podanie návrhu na jeho odvolanie.

Opozičná SaS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý podľa nej nezvláda výkon svojej funkcie. Strana avizuje podanie návrhu na jeho odvolanie. Tvrdí, že má vo veci aj podporu ostatných opozičných strán. Líder SaS Branislav Gröhling zároveň informoval, že listom oslovil budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara v súvislosti s jeho vyjadreniami o nelegálnej migrácii. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Ja som sa rozhodol listom obrátiť na budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara a požiadal som ho, aby tieto svoje tvrdenia detailne rozviedol. Ak budem mať nejaké ďalšie informácie, tak budem informovať aj verejnosť a súčasne som ho požiadal aj o budúce stretnutie. Všetky tieto fakty však zároveň potvrdzujú jednu vec, a to, že to Eštokove nasadenie policajtov, vojakov na hraniciach po voľbách, kde nechytili žiadneho migranta, celé to stálo jeden milión eur, bola normálne, že PR akcia jedného neschopného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. A tých zlyhaní na strane Eštoka ako ministra vnútra je množstvo, preto sme sa aj rozhodli podať podnet na odvolávanie ministra,“ povedal predseda SaS.

Opozičné strany sa pridali

Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) doplnil, že strana sa vo veci obrátila aj na ostatné opozičné strany, ktoré sa k odvolávaniu pripojili. „Máme asi 60 podpisov, ktoré bohato stačia, a ideme to dnes podať,“ spresnil. Šutaj Eštok podľa Krúpu za celý čas nepreukázal schopnosť riadiť rezort a nepodarilo sa mu ani dosiahnuť žiadny výsledok. „Máme tam len kauzy, neschopné vykonávanie funkcie ako také, máme tam podozrenia z kupčenia, z predraženého nakupovania a podobne. Samozrejme, tam máme zlikvidovaný policajný zbor,“ poznamenal poslanec.

Reakcia ministra Šutaja Eštoka

Minister vnútra v reakcii pre novinárov uviedol, že opozícia nie je schopná vymyslieť nič iné ako návrh na jeho odvolanie. Vyčíta jej, že neponúka žiadne riešenia ani lepšiu víziu pre Slovensko.

Kritizuje tiež postoj bývalej vlády k nelegálnej migrácii. „Po našom nástupe sme zmenili postoj k nelegálnej migrácii. Boli sme na rozdiel od pána (Štefana) Hamrana zo SaS a pána (Ľudovíta) Ódora z PS pripravení naše hranice chrániť a strážiť. Aj preto sme urobili kroky na to, aby hranica s Maďarskom bola strážená, bola chránená. A ukazujú to čísla a fakty. Keď si zoberiete, že v roku 2022 a 2023 to bolo 60 000 nelegálnych migrantov a pozriete si ten stav po našom nástupe, tak tá krivka padla dolu práve preto, že sme vyslali jasný signál, že Slovensko nie je bezpečnou tranzitnou krajinou ani pre nelegálnych migrantov, ani pre ich prevádzačov, ani pre tých, ktorí chcú na Slovensko dostať drogy, zbrane a nelegálne strelivo,“ doplnil minister.

