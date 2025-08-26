Diváci vo veľkom skritizovali novú posilu v Dunaji. Podľa nich sa Nela Pocisková do seriálu nehodí, herečka sa bráni

Azda jedným z najväčších prekvapení, ktoré si tvorcovia úspešnej dobovej ságy pripravili pre televíznych divákov, je nová postava v seriáli. Nela Pocisková mieri do Dunaja, k vašim službám, kde sa predviedie v role, na akú nie sme u nej až tak zvyknutí. Väčšinou stvárňovala pozitívne postavy, ako sme mohli vidieť napríklad vo Vine, kde čelila nepriazni osudu a tragickej udalosti, keďže zabili jej syna.
Tentokrát sa má Nela Pocisková ukázať v jedenástej sérii Dunaja, k vašim službám, ktorá štartuje už 2. septembra na televíznych obrazovkách, ako Adela Brunovská, cieľavedomá obchodníčka, ktorá vie odhaliť slabiny ľudí a využiť ich vo svoj prospech.
Občas je cynická a pragmatická. Možno ju zaradiť medzi negatívne postavy a rovnako negatívne sú aj komentáre a reakcie ľudí na herečkino účinkovanie v seriáli.
Podľa mnohých je už všade
Ľudia si nedávali servítku pred ústa a nahlas sa vyjadrili na sociálnej sieti, čo si o tom myslia. Ich slová sú miestami až kruté, zjavne to podľa nich nebol dobrý nápad staviť na multitalentovanú umelkyňu. „Škoda, že je tam už aj Pocisková,“ zaznel komentár jednej ženy pod fotkou Markízy na Facebooku, kde sú všetci herci, ktorí zahviezdia v novej sérii. Najviac negatívnych reakcií sa však šírilo pod krátkym videom, na ktorom Nela Pocisková zapózovala ako Adela Brunovská.
Podľa mnohých je herečka už všade, až je to prehnané. „Bože, čo ste to urobili s takým úžasným seriálom… Prečo stále všade pcháte túto „herečku“? Nepoznám jediného človeka, ktorý by ju mal rád…“ uviedla diváčka a na jej stranu sa pridali aj ďalší. „Súhlasím, ani ja ju nemusím, a ani to jej zavýjanie,“ priznala ďalšia. „Nely je už priveľa,“ poznamenal iný komentujúci.
Kým jej manžela Filipa Tůmu, ktorý je v seriáli už dlhší čas ako krutý Anton Holubec, si mnohí obľúbili, zdá sa, že pravý opak zatiaľ nastal u jeho ženy a to ju ešte nevideli na televíznej obrazovke. „Už je všade… Tůma je dobrý, priam excelentný, ale ona? Nie… Nehodí sa tam,“ vyjadrila sa stručne a jasne iná žena.
