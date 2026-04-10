Ide proti prúdu. Gabika Dzuríková sa obula do scenáristov Sľubu, podľa nej má seriál slabú stránku

Foto: Reprofoto Instagram.com/slub.markiza

Jana Petrejová
Nedávala si servítku pred ústa.

Kým väčšina hercov sa o svojich projektoch vyjadruje len v superlatívoch, herečka neskrývala svoj názor v ostrejšej forme. Svoje postrehy smerovala priamo na tvorcov seriálu Sľub, kde stvárňuje jednu z postáv, a upozornila na to, čo ju dlhodobo trápi na dnešnej seriálovej tvorbe.

Pre mnohých divákov je Sľub jedným z najočakávanejších seriálov, ktoré si jednoducho zamilovali, no Gabika Dzuríková si nenechala ujsť príležitosť pomenovať to „seriálovou chorobou“, ako píšu Topky.

Kritizuje príliš rýchly vývoj vzťahov

Podľa herečky je problém v neprirodzenom tempe deja – konflikty a vzťahy sa budujú aj riešia príliš rýchlo, čo môže pôsobiť umelo a neraz bez hlbšieho psychologického základu. “Na môj vkus sa niekedy, ale to je seriálový princíp – ja to volám seriálová choroba, niektoré veci veľmi rýchlo vyriešia v rámci vzťahov. To je moja výčitka k scenáristom, nielen čo sa týka mojej postavy, ale všeobecne,” myslí si herečka.

Ako uviedla Gabika, nemá rada, ak sa niektoré veci príliš rýchlo uzatvoria. Podľa jej slov sa stáva, že niekoľko častí sa rieši určitý problém a zrazu v dvoch ďalších sa to napraví. Práve to jej nesedí. Herečka verí, že diváci by ocenili prirodzenejšie a hlbšie vykreslenie vzťahových zvratov.

Podľa nej tempo často stráca na reálnosti a postupnosť deja ostáva len povrchná, čo môže oslabiť emocionálny zážitok divákov. “Myslím, že divák je zvedavý, že by sa mali ťahať isté vzťahy a problémy,” poznamenala.

Výzva na kvalitnejšie seriály

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
