Neďaleko Slovenska sa objavilo tornádo: Z fotografií behá mráz po chrbte, celé to bolo veľmi rýchle

Tornáda sa čoraz častejšie objavujú aj v našom okolí. Zrejme to najsilnejšie zasiahlo v roku 2021 južnú Moravu a zanechalo po sebe obrovské škody. Hoci odvtedy boli pozorované len menšie, hlásené sú niekoľkokrát za rok.
Prvé tohtoročné tornádo v Českej republike sa objavilo včera (19. apríla) pri obci Jičín, medzi 17.20 a 17.30 h. Našťastie však bolo len slabé a nie sú hlásené žiadne veľké škody. „Pripomíname, že takéto slabé tornáda sú bežné a vyskytujú sa u nás pravidelne každý rok. Čo do intenzity ho však nemôžeme vôbec porovnávať s ničivým tornádom z roku 2021,“ napísal Český hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti.
Meteorológovia zároveň pripomínajú známy mýtus. „Všeobecne ustálený mýtus, že sa tornádo „spúšťa“ z oblaku a následne dotkne zeme, nie je pravdivý. Mechanizmus vzniku je totiž iný. Pred zviditeľnením lievika tornáda (vplyvom poklesu tlaku) sa musí už pri zemi nachádzať vorticita (vír), ktorá je len určitými mechanizmami postupne zosilnená (podobne, ako keď krasokorčuliar/ka pripaží). Tornádo sa tak paradoxne tvorí skôr opačne – od zeme.“
