Ďalšie rokovania s USA teraz nie sú v pláne: Irán sľubuje odvetu za potopenú loď v Hormuze

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Irán sa zatiaľ nerozhodol, či sa zúčastní na novom kole mierových rokovaní s USA.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že zatiaľ neprijalo rozhodnutie o účasti delegácie na ďalšom kole rokovaní so Spojenými štátmi. „V tejto chvíli nemáme stanovené plány na ďalšie kolo rokovaní a v tejto veci zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie,“ povedal hovorca rezortu diplomacie Esmáíl Bakáí na pravidelnom týždennom brífingu v Teheráne, informovala agentúra AFP, píše TASR.

V podobnom duchu predtým informovali aj iránske štátne médiá.

Rokovania s delegáciou z USA sa mali začať v pondelok, dva dni pred tým, ako v stredu vyprší prímerie vo vojne, ktorá sa začala 28. februára leteckými údermi USA a Izraela na Irán.

Veľvyslanec Iránskej islamskej republiky v Pakistane Amírí Moghaddám sumarizoval pozíciu krajiny v správe na sieti X: „Nemôžete súčasne porušovať medzinárodné právo, posilňovať svoju blokádu, vyhrážať sa Iránu novými vojnovými zločinmi, trvať na neprimeraných požiadavkách a strácať čas nezmyselnou rétorikou, zatiaľ čo predstierate, že pracujete na ‚diplomacii‘.“

Trump zničil loď

Niekoľko ďalších iránskych médií naznačilo, že predpokladom pre obnovenie rokovaní je zrušenie blokády prístavov zo strany USA. Túto otázku ešte viac skomplikovali informácie z nedele, že americké námorníctvo zadržalo v Ománskom zálive iránsku nákladnú loď.

Plavidlo Touska „sa pokúsilo prelomiť našu námornú blokádu a zaplatilo za to,“ napísal následne prezident USA Donald Trump na svojej platforme Truth Social. Teherán prostredníctvom svojho vojenského hovorcu sľúbil skorú odvetu za tento „čin ozbrojeného pirátstva“.

Napriek neistote okolo iránskej účasti Trump už v nedeľu oznámil, že do Pakistanu vyšle delegáciu. Jej príchod do Islamabadu avizoval na pondelok večer a na svojej platforme Truth Social uviedol, že Iránu ponúka „rozumnú dohodu“. V prípade jej odmietnutia však „Spojené štáty zničia každú elektráreň a každý most v Iráne“.

Vzhľadom na obnovenie napätia na Blízkom východe ceny ropy v pondelok na začiatku obchodovania v Ázii opäť prudko vzrástli, pričom ceny ropy WTI vyskočila o viac ako osem percent.

Kým sa čaká na oficiálne potvrdenie o konaní či nekonaní mierových rokovaní, v Islamabade od nedele badať posilnenie bezpečnostných opatrení – s početnými uzávierkami ciest, inštaláciami ostnatého drôtu a zátarás, poznamenala agentúra AFP.

