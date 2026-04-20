Po 15 rokoch zistila, že má vnučku. Speváčke Cher sa splnil sen, konečne je z nej babka

Dana Kleinová
Hoci to bol pre ňu šok, rozhodla sa ostať vo vnučkinom živote.

Život si pre nás občas pripraví poriadne prekvapenia. Svoje o tom vie Cher, ktorá sa údajne dozvedela o existencii 15-ročnej vnučky, o ktorej doteraz netušila. Speváčka a herečka vraj zistila pravdu o dieťati, ktorého otcom má byť jej syn Elijah Allman, prostredníctvom emotívneho telefonátu s matkou dievčaťa. 

Bývalá modelka Kayti Edwards tvrdí, že jej dcéra Ever je dcérou Elijaha – syna Cher a jej druhého manžela Gregga Allmana. Kayti, ktorá žije v Joshua Tree v Kalifornii, uviedla, že sa s Cher rozprávala minulý rok a speváčka bola šokovaná správou, že má dospievajúcu vnučku, píše portál Mirror.

 

Počas tlačového turné k filmu Mamma Mia! Here We Go Again v roku 2018 Cher, ktorá vo filme hrala babičku Ruby, povedala, že by si priala byť starou mamou aj v skutočnosti: „Nemám žiadne vnúčatá. Priala by som si ich, naozaj.“ Zdá sa tak, že sa jej prianie naplnilo, avšak nie tak, ako by čakala.

Začalo to klebetami

V rozhovore pre The Sun on Sunday Kayti povedala, že Cher sa s ňou spojila, aby sa opýtala, či je to pravda, po tom, čo v rodine začali kolovať fámy. Kayti vysvetlila: „Musela som sa priznať. Povedala, že o tom niečo počula od Elijaha ešte v roku 2021, ale nevedela, či to nie sú len reči. Keď sa dozvedela novinky, stratila slová.

Podľa Kayti Cher tiež povedala, že je „konečne babkou“.

Bývalá modelka bola s hudobníkom Elijahom roky kamarátka a v roku 2010 mali krátky románik. Uviedla, že spolu strávili noc, ktorá vyústila do tehotenstva, ale Elijah mal od prvého dňa vedieť, že nechce byť otcom. Preto sa u nich „zastavil každých pár rokov“ len na krátku návštevu.

Nakoniec sa rozhodol byť otcom, ale závislosť ho nenechala

Kayti dodala, že Elijah povedal svojej manželke Marieangele King o dcére v roku 2021 po predávkovaní drogami a napísal jej, že chce „napraviť chyby“. Tá však o to nejavila záujem a vyhlásila, že jej manžel je skutočným otcom Ever, keďže ju „vychovával od prvého dňa“.

Elijahova závislosť od drog je ostro sledovaná od roku 2023, kedy vyšla najavo po tom, čo Cher požiadala o núdzové opatrovníctvo. Vo svojej žiadosti speváčka uviedla, že jej syn „nie je schopný spravovať svoje finančné zdroje pre problémy s duševným zdravím“.

 

V júni 2025 bol Elijah hospitalizovaný po predávkovaní. Kayti povedala, že ho videla pred hospitalizáciou a „vedela, že na tom nie je dobre“. Dodala, že práve po tomto predávkovaní sa Cher ozvala. Speváčka vraj pozvala ju aj Ever do svojho domu v Malibu, správala sa k nim milo a láskavo a ukázala Ever svoj šatník plný kostýmov z koncertov.

Kayti pre The Sun uviedla, že Cher zostala súčasťou života Ever – na Vianoce jej poslala pohľadnicu a mikinu značky Chrome Hearts a k narodeninám peniaze a tepláky tej istej značky.

Kayti tiež vysvetlila, prečo o otcovstve dcéry hovorí práve teraz. Povedala, že by to držala v tajnosti, ale musela prehovoriť, keďže sa začali šíriť klebety. Špekulácie odštartovali po tom, čo bol Elijah vo februári 2026 zatknutý za napadnutie v elitnej škole. Polícii údajne povedal, že je „perspektívnym otcom“.

Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič" nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
