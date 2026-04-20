Japonsko zasiahlo zemetrasenie o sile 7,4: Úrady vydali varovanie pred vlnou cunami

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Hrozí aj cunami.

Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo v pondelok severnú časť Japonska, informoval tamojší meteorologický úrad (JMA), ktorý zároveň vydal varovanie pred prívalovou vlnou cunami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Zemetrasenie postihlo oblasť pri severnom pobreží prefektúry Iwate o 16.53 h miestneho času (9.53 h SELČ) a zaznamenali ho v hĺbke zhruba desiatich kilometrov. Otrasy boli také silné, že ich cítili aj v budovách v hlavnom meste Tokio, ktoré je od epicentra vzdialené stovky kilometrov.

Japonská televízia NHK informovala, že oblasť môže zasiahnuť prívalová vlna cunami s výškou do troch metrov, dodáva AP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalšie rokovania s USA teraz nie sú v pláne: Irán sľubuje odvetu za potopenú loď…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Najnovšie články

