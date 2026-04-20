Japonsko zasiahlo zemetrasenie o sile 7,4: Úrady vydali varovanie pred vlnou cunami

Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo v pondelok severnú časť Japonska, informoval tamojší meteorologický úrad (JMA), ktorý zároveň vydal varovanie pred prívalovou vlnou cunami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Zemetrasenie postihlo oblasť pri severnom pobreží prefektúry Iwate o 16.53 h miestneho času (9.53 h SELČ) a zaznamenali ho v hĺbke zhruba desiatich kilometrov. Otrasy boli také silné, že ich cítili aj v budovách v hlavnom meste Tokio, ktoré je od epicentra vzdialené stovky kilometrov.
Japonská televízia NHK informovala, že oblasť môže zasiahnuť prívalová vlna cunami s výškou do troch metrov, dodáva AP.
