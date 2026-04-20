18 rokov lásky Jara Bekra a Moniky Hilmerovej: Príbeh, ktorý začal nenápadne a trvá dodnes

Svet slovenského šoubiznisu je často plný krátkodobých románikov, no existujú výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo o skutočnej a trvácnej láske.
Choreograf Jaro Bekr sa na svojom Instagrame podelil o to, ako sa začal písať jeho príbeh s herečkou Monikou Hilmerovou. V spomienke na osudový deň z roku 2008 priblížil začiatky ich vzťahu, ktorý dnes napĺňa rodinný život, láska a vzájomná blízkosť. Tú si obaja neustále potvrdzujú drobnými prekvapeniami a gestami, ktorými si navzájom dávajú najavo, že na ich vzťahu im stále záleží.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Deň, ktorý všetko zmenil
„18 rokov ju mám na krku,“ napísal s úsmevom a dávkou humoru Jaro Bekr k spomienke na 19. apríla 2008. Práve v ten deň sa odohrával galavečer Slnko v sieti, no pre neho mal tento dátum oveľa hlbší význam, než len pracovný úspech.
Ráno začal ako každé iné – cestou na generálku do starej budovy SND, kde pripravovali úvodné vystúpenie pre Mariána Labudu. „Slnko v sieti 2008, takto ráno som už asi bol na ceste do starej budovy SND, kde sme mali doobeda generálku na úvodnú choreo pre pána Labudu, ktorý ten ročník odovzdávania cien moderoval,“ priblížil Bekr zákulisie vtedajších príprav.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
V tom čase nikto z nich netušil, že večer prinesie osudové stretnutie. „Monika neviem čo robila, ale rozhodne sme ani jeden z nás netušili, čo sa udeje v ten večer,“ prezradil choreograf s tým, že na tento moment dodnes spomína s úžasom.
Nahlásiť chybu v článku