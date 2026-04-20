Nečakané priznanie Jána Tribulu, ktoré mnohých prekvapí: Po 30 rokoch v Markíze prezradil jednu vec

Jana Petrejová
Prehovoril v priamom prenose.

Niektoré momenty v televízii presiahnu rámec zábavy a stanú sa výnimočnými práve svojou úprimnosťou. Presne takýto okamih nastal aj v obľúbenej šou Let’s Dance, keď skúsený redaktor Ján Tribula prehovoril o svojom dlhoročnom pôsobení v televízii.

Po takmer troch desaťročiach sa rozhodol známy redaktor Ján Tribula povedať nahlas to, čo si mnohí možno ani neuvedomujú. Televízia TV Markíza vysiela už od roku 1996 a pre mnohých jej zamestnancov sa stala viac než len pracoviskom. Medzi nich patrí aj Tribula, ktorý je s ňou spätý prakticky od jej začiatkov. Počas rokov si vybudoval meno najmä vďaka reportážam z hôr, ale venuje sa aj krimi témam, cirkevným otázkam či zaujímavostiam zo sveta, ako píše Koktejl.

Slová, ktoré mnohí nečakali

Jeho kariéra je dôkazom stability a vernosti, ktoré sú v dnešnej dobe skôr výnimočné. O to silnejšie pôsobia jeho slová, keď sa obzrie späť. Niektorí diváci si ho pamätajú ako súťažiaceho tanečnej šou Let’s Dance z roku 2024. Slávny redaktor sa nakoniec vrátil na tanečný parket v najnovšom ročníku, ale len v rámci charitatívneho kola, v ktorom si zatancoval po boku Zuzany Porubjakovej.

Aj keď tentoraz nešlo o súťaž, jeho vystúpenie malo osobitý význam – bolo súčasťou výnimočného večera venovaného výročiu televízie. Práve v tomto momente dostal priestor povedať niečo viac než len poďakovanie za vystúpenie. „Žiada sa mi povedať to, že viac svojho života som v Markíze ako bez nej. Markíza je moja druhá rodina, je to moje srdce, sme obrovská partia, jeden skvelý tím,” venoval na adresu televízie príjemné slová.

Ako ďalej doplnil, za každým vysielaním stojí veľké množstvo ľudí, ktorých práca nie je viditeľná, no je nevyhnutná. “A na obraze nás vidieť pár desiatok, ale za nami sú stovky ľudí, ktorí na nás makajú, ktorí nám pomáhajú,“ pokračoval.

Pocta kolegom i divákom

Odporúčané články
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu

