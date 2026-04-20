Nečakané priznanie Jána Tribulu, ktoré mnohých prekvapí: Po 30 rokoch v Markíze prezradil jednu vec

Niektoré momenty v televízii presiahnu rámec zábavy a stanú sa výnimočnými práve svojou úprimnosťou. Presne takýto okamih nastal aj v obľúbenej šou Let’s Dance, keď skúsený redaktor Ján Tribula prehovoril o svojom dlhoročnom pôsobení v televízii.
Po takmer troch desaťročiach sa rozhodol známy redaktor Ján Tribula povedať nahlas to, čo si mnohí možno ani neuvedomujú. Televízia TV Markíza vysiela už od roku 1996 a pre mnohých jej zamestnancov sa stala viac než len pracoviskom. Medzi nich patrí aj Tribula, ktorý je s ňou spätý prakticky od jej začiatkov. Počas rokov si vybudoval meno najmä vďaka reportážam z hôr, ale venuje sa aj krimi témam, cirkevným otázkam či zaujímavostiam zo sveta, ako píše Koktejl.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Slová, ktoré mnohí nečakali
Jeho kariéra je dôkazom stability a vernosti, ktoré sú v dnešnej dobe skôr výnimočné. O to silnejšie pôsobia jeho slová, keď sa obzrie späť. Niektorí diváci si ho pamätajú ako súťažiaceho tanečnej šou Let’s Dance z roku 2024. Slávny redaktor sa nakoniec vrátil na tanečný parket v najnovšom ročníku, ale len v rámci charitatívneho kola, v ktorom si zatancoval po boku Zuzany Porubjakovej.
Aj keď tentoraz nešlo o súťaž, jeho vystúpenie malo osobitý význam – bolo súčasťou výnimočného večera venovaného výročiu televízie. Práve v tomto momente dostal priestor povedať niečo viac než len poďakovanie za vystúpenie. „Žiada sa mi povedať to, že viac svojho života som v Markíze ako bez nej. Markíza je moja druhá rodina, je to moje srdce, sme obrovská partia, jeden skvelý tím,” venoval na adresu televízie príjemné slová.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako ďalej doplnil, za každým vysielaním stojí veľké množstvo ľudí, ktorých práca nie je viditeľná, no je nevyhnutná. “A na obraze nás vidieť pár desiatok, ale za nami sú stovky ľudí, ktorí na nás makajú, ktorí nám pomáhajú,“ pokračoval.
Nahlásiť chybu v článku