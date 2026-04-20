Jej služby využívali mnohí Slováci, na našom trhu skončila. Známa firma to zabalila aj u susedov

Český súkromný dopravca RegioJet oznámil náhly odchod z poľského vnútroštátneho železničného trhu. Vnútroštátne spoje na trasách Krakov – Varšava – Gdynia a Poznaň – Varšava skončia už 3. mája 2026. Firma obviňuje štátny gigant PKP z nekalých praktík, ktoré robia podnikanie nemožným. Medzinárodné spojenia do Prahy však zachová.
„V Poľsku je biznis v doprave peklo,“ vyjadril sa majiteľ firmy Radim Jančura pre portál Zdopravy.cz. Zároveň dodal, že nemôže ďalej ohrozovať budúcnosť spoločnosti, ktorú založil ako 23-ročný. „Verím, že za priaznivejších podmienok budeme môcť v budúcnosti opäť poskytovať naše služby aj v Poľsku,“ uviedol v tlačovom vyhlásení.
Obmedzenia a protimonopolný úrad
Firma poukázala na blokovanie infraštruktúry, obmedzenia pri predaji cestovných lístkov či predátorskú cenovú politiku štátneho dopravcu PKP Intercity. Tvrdí tiež, že jej nebolo umožnené otvoriť predajné miesta na staniciach a musela ukončiť marketingovú kampaň v priestoroch staníc.
Jančura ďalej uviedol, že na problémy v Poľsku ho upozorňovali aj iní podnikatelia, no očakával, že konkurencia bude vítaná. Prekvapilo ho však, že tlak zo strany PKP je ešte silnejší než kroky, ktorým RegioJet čelil v minulosti od Českých dráh. Firma preto podala podnet na protimonopolné orgány.
Dopravca zároveň opísal aj ďalšie skúsenosti z trhu. Napríklad verejnoprávne médiá odmietli účasť na prvej jazde s odôvodnením, že môžu pozitívne informovať len o štátnom dopravcovi. V tendroch podľa firmy dochádzalo ku krokom, ktoré považuje za porušenie princípov férovej súťaže.
RegioJet zdôraznil, že dominantný hráč by nemal brániť vstupu konkurencie a zdravý trh by mal mať viacero vyrovnaných dopravcov.
Problémy boli aj na Slovensku
Spoločnosť RegioJet vstúpila na slovenský železničný trh v roku 2012, keď začala prevádzkovať regionálnu linku Bratislava – Dunajská Streda – Komárno na základe zmluvy so štátom. Neskôr sa pokúsila presadiť aj na komerčných diaľkových trasách. To jej však nevydržalo a spoločnosť u nás skončila.
„Pokiaľ nebude na Slovensku rovnaké prostredie pre všetkých hráčov, tak u vás vo vnútroštátnej doprave jazdiť nebudeme,“ povedal v roku 2024 Denníku N Jančura.
RegioJet jazdil na vlastné komerčné riziko na trase Bratislava – Košice od decembra 2014 do januára 2017. Z tejto linky sa stiahol po tom, čo sa vďaka iniciatíve Andreja Danka obnovila prevádzka IC vlakov, ktoré preň predstavovali priamu konkurenciu.
Jančura však ako hlavný dôvod odchodu označil najmä zavedenie stopercentných zliav na cestovnom, pričom návrat IC vlakov vnímal už len ako posledný impulz. Na slovenskom trhu napokon RegioJet postupne ukončil svoje aktivity. Z komerčnej diaľkovej dopravy odišiel v roku 2017 a po vypršaní štátnej zmluvy skončil aj na regionálnej linke v roku 2019.
