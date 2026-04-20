Slovenské mesto dostalo prívlastok „jedno z najlepších na nočný život“: Ľudia nesúhlasia

Cestovateľa z Holandska menom Luke Patrick sme vám predstavili už niekoľkokrát. Cestuje naprieč celou Európu a jeho srdce si získalo aj Slovensko. Jedno z miest zaradil medzi tie najlepšie na nočný život.
Cestovateľ si zamiloval Bratislavu
S cestovateľom Lukom sme sa rozprávali aj my a prezradil nám, že Slovensko navštívil už niekoľkokrát: „Prvýkrát som prišiel v roku 2022, Slovensko som navštívil v rámci svojho prvého výletu po východnej Európe. V tom čase som sa síce dostal len do Bratislavy, no bol som taký očarený, že som okamžite dostal chuť preskúmať aj ďalšie časti krajiny.“
„Moje prvé dojmy z Bratislavy boli skvelé. Tá čistota, pokoj a zeleň (všade je tak veľa stromov). Nehovoriac o architektúre, ktorá ma naozaj oslovila. Jednoducho je to kombinácia všetkého,“ dozvedeli sme sa.
Jedno z najlepších miest na nočný život?
K Bratislave sa Luke tentoraz vrátil v jednom zo svojich videí znova. Sledovateľom prezradil, ktoré európske mestá sú podľa neho tie najlepšie na nočný život. Vymenúva Varšavu, Brno, Belehrad, Bukurešť či Istanbul (hoci niektorým sa nepozdáva, že je na zozname týkajúcom sa Európy), no nechýba ani Bratislava.
Vysvetľuje, že svoj názor zakladá na pestrosti nočných klubov a reštaurácií, ale aj na tom, či je to v danom meste dostatočne bezpečné na to, aby sa ženy mohli po párty vrátiť samy domov. Cestovateľa však zaujíma aj to, ako noc v meste ovplyvní jeho rozpočet.
Ľuďom sa to nepozdáva
Niektorí sa s tým však celkom nestotožňujú. „Bratislava? To vážne???“ pýta sa jeden z komentujúcich. Ďalší sa pripájajú s komentárom, že Bratislava, Varšava a Belehrad nemajú vôbec žiaden nočný život, ktorý by stál za reč. Iní ale oponujú a myslia si, že kritici len nenavštívili tie správne miesta.
Jeden z používateľov sociálnej siete Bratislavu obhajuje ako dobré a bezpečné mesto. No viacerí považujú celý výber za zlý a predražený. Poukazujú na to, že Krakov je napríklad zaujímavejší ako Varšava a Praha je lepšie ako Brno, no ani jedna z alternatív nie je práve najlacnejšia.
Pravdou ale je, že nie je možné vyhovieť každému. Veríme však, že aj Bratislava môže byť vskutku čarovná a má čo ponúknuť ako počas noci, tak aj za bieleho dňa.
