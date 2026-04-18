Ponuka práce na výletnej lodi: Vaše výdavky budú 0 eur, hľadajú aj ľudí bez vzdelania

vyletna lod

Ilustračná foto: reprofoto, TikTok.com (@sophie_atsea)/ Pexels

Michaela Olexová
Ak sa obzeráte po pracovných alternatívach, ktoré sú mimo bežného spektra, a zároveň chcete robiť prácu, ktorá patrí k tým najzaujímavejším na svete, určite stojí za zváženie obzrieť si pracovný trh výletných lodí.

Podľa portálu GoAbroad ide o segment, v ktorom si dokáže nájsť uplatnenie široké spektrum profesií, od pracovníkov v hotelierstve a gastronómii, cez zabávačov, zdravotné sestry až po kapitánov.

Aké je pracovať na výletnej lodi?

Veľkou výhodou je, že väčšina výletných lodí pokrýva základné životné náklady počas pobytu na palube. Zamestnanci si spravidla nepriplácajú za ubytovanie ani stravu. Výdavky sa týkajú najmä vecí, ako je napríklad alkohol.

@markros76 Life at sea #cruiseship #norwegian #cruiselife🚢 #marino #seaferer ♬ The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Pre tých, ktorí odchádzajú s cieľom šetriť, to v praxi znamená možnosť vrátiť sa domov s veľkou časťou zarobených peňazí. Počas letných mesiacov navyše naberajú zamestnancov viaceré spoločnosti operujúce v európskych vodách.

Alternatívou okrem oceánu je aj práca na riečnych výletných lodiach, ktoré fungujú sezónne, najmä v letnom období.

Čo si o práci na výletných lodiach myslia zamestnanci?

V diskusnom fóre sa objavil človek, ktorý sa prácou na výletnej lodi živí už od roku 2000 a tvrdí, že ju miluje. „Začínal som na najnižšej možnej pozícii. Dnes mám platené cestovanie po celom svete bez akýchkoľvek výdavkov. Stretávam ľudí zo všetkých kútov sveta a ochutnávam miestnu kuchyňu priamo v krajinách, kde kotvíme. Samozrejme, práca je náročná, bez voľna a s veľmi dlhými zmenami, ale stojí to za to,“ opísal.

Každý týždeň pre vás hľadáme netradičné ponuky zamestnania, ako je práca v Antarktíde, na ropnej plošine či v bani.

Ako dodáva: „Keďže často kotvíme v rovnakých destináciách, ak mám napríklad dve až štyri hodiny voľna, vyrážam na prieskum. Z môjho pohľadu ide o nesmierne obohacujúci zážitok. Som presvedčený, že tvrdá práca, inteligencia, viera a šťastie vás dostanú kamkoľvek.“

Norwegian Joy, foto: Arno Redenius, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Pridáva sa aj ďalší používateľ, ktorý vykresľuje život na palube ako mimoriadne slobodný, no zároveň veľmi náročný. Má skúsenosť so 7- až 8-mesačnými turnusmi a s pracovnými zmenami trvajúcimi 6 až 11 hodín denne, bez dní voľna.

@sophie_atsea So grateful for this life! 🛳️☺️#CapCut #fyp #foryou #foryoupage #cruiseships #cruisetok #cruisetiktok #navigation #seafarer #shefarer #deckofficer #lifeatsea #crewmember #cruising #dreamjob #maritime #womenatsea ♬ som original – hqvow 🪽

Po skončení zmluvy je bežné oddychovať 6 až 12 týždňov, pričom dovolenka nebýva platená. Tieto podmienky sa však môžu líšiť v závislosti od konkrétnej spoločnosti.

Zamestnanci sa zhodujú aj v tom, že počas práce na lodi nemusíte mať takmer žiadne výdavky. Atmosféra býva často veľmi bujará. Hoci oficiálne platí limit 0,05 % alkoholu v krvi, podľa skúseností zamestnancov sa v praxi striktne nekontroluje – posádka sa pravidelne zúčastňuje barových večerov, tematických večierkov, pije a tancuje. Zároveň však tento zamestnanec upozorňuje na promiskuitnejšie prostredie, časté medziľudské konflikty a celkovo voľnomyšlienkársky životný štýl, ktorý nemusí vyhovovať každému.

Ako je to s platom?

