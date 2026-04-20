Slovákov tento týždeň zasiahnu veľké odstávky elektriny: Ak bývate v týchto lokalitách, radšej sa pripravte

Obyvatelia Košického kraja sa musia počas aktuálneho týždňa pripraviť na sériu plánovaných odstávok, ktoré zasiahnu stovky domácností. Východoslovenská distribučná a Východoslovenská vodárenská spoločnosť ohlásili servisné práce, čo prinesie dočasný diskomfort v podobe prerušenia dodávok elektriny a pitnej vody.
Východoslovenská distribučná (VSD) naplánovala servisné práce na celý týždeň. Na väčšine miest pôjde o odstávky počas dňa s tým, že podvečer a na noc bude elektrina opäť funkčná, no ráno ju opäť vypnú. Informuje o tom portál Košicak, na základe informácií webu vypadokeletriny.sk.
Pondelok (20. apríla)
- Košice – Sever (07.40 – 17.00): Bez elektriny bude 104 odberných miest. Týka sa to ulíc: Atletická, Bežecká, Cesta pod Hradovou, Horolezecká, Jazdecká, Kavečianska cesta, Športová a Za štadiónom.
- Košice – Dargovských hrdinov (07.30 – 16.30): Výpadok na Jaltskej ulici (53 miest).
- Brezina (07.30 – 16.30): Zasiahnutých 99 miest na uliciach Brezová, Cintorínska, Hlavná, Lesná, Obchodná, Okružná, Športová a priľahlé lokality.
- Kuzmice (07.30 – 17.00): 106 miest na uliciach Hlavná, Lúčna, Poľná, Potočná, Záhradná.
- Kusín (07.30 – 17.00): Odstávka pre 105 odberných miest.
- Letanovce (07.40 – 15.30): Ulice Okružná, Školská a okolie (44 miest).
- Zemplín (07.40 – 16.00): Bez elektriny 45 odberných miest.
Utorok (21. apríla)
- Kusín (07.40 – 17.00): Rozsiahlejšia odstávka elektriny pre 160 miest.
- Debraď (08.00 – 13.30): Zasiahnutých 43 odberných miest.
- Košice (Furča) a Brezina: Pokračujúce práce na Jaltskej (len 6 miest) a v Brezine (99 miest) v čase 07.30 – 16.30.
Streda (22. apríla)
- Spišská Nová Ves (16.00 – 18.00): Podvečerný výpadok pre 398 miest na uliciach Červený jarok, J. Wolkera, Trieda 1. mája, Z. Nejedlého a Záhradná.
- Košice – Furča (07.30 – 16.30): 42 miest na Jegorovom námestí.
- obce Suché a Lesné (08.00 – 17.00): V obci Suché 168 miest a v obci Lesné 156 miest.
- Brezina (07.30 – 16.30): Masívny výpadok pre 260 miest (všetky hlavné ulice).
- Kusín a Debraď: Obmedzenia pre 62 miest v Kusíne a 83 v Debradi.
Štvrtok (23. apríla)
- Košice – Staré Mesto (08.30 – 14.30): 79 miest na uliciach Alvinczyho, Hutnícka, Kmeťova, Lomená, Masarykova a Svätoplukova.
- Nálepkovo (07.30 – 16.30): 210 miest na uliciach Čierna hora, Hámorská, Hlavná, Krátka, Letná, Pri Strážnickom potoku, Strmá a Zimná.
- Suché a Lesné (08.00 – 17.00): Opakovaná odstávka v oboch obciach.
- Brezina a Kusín: Práce pokračujú v rovnakom čase ako v predošlé dni.
Piatok (24. apríla)
- Košice – Šaca (07.40 – 17.00): Lokality Ku mlynu a Cesta do Hanisky.
- Michalovce (07.40 – 16.30): 27 miest na ulici Samuela Tešedíka.
- Brzotín (08.30 – 12.30): Ulice Gemerská, Rudnianska, Tichá, Zvonárska a okolie.
- Smižany (08.00 – 09.40): Krátky výpadok na uliciach Bystrá, Jahodová, Košiarny Briežok a Zelená.
- Košice – Furča (07.30 – 16.30): 38 miest na Bašťovanského ulici.
- Výpadky v obciach Hincovce (39 miest), Haniska (22 miest) a Kusín (17 miest).
V utorok 21. apríla prebehne v obci Seňa, v čase od 08.00 do 18.00 h, rozsiahla odstávka vody. Obyvatelia sa musia vopred predzásobiť, keďže vodárne nebudú do lokality pristavovať náhradné cisterny.
