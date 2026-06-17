Nová mapa ukazuje nočné vlaky po celej Európe. Inšpirujte sa a vyrazte na výlet po železnici

Mapa nočných vlakov

Ilustračná foto: Unsplash / Screen Back-on-Track

Zuzana Veslíková
Spomínate si na spoločenskú hru Ticket to Ride? Táto mapa vyzerá ako trasy, ktoré sme s vyrazeným dychom stavali aj my.

Cestovanie nočnými vlakmi má svojich priaznivcov a naprieč Európou nájdeme rôzne zaujímavé trasy, ktorými môžu vyraziť. Ak vás láka dobrodružstvo na koľajniciach, nová interaktívna mapa vám prehľadne ukáže, odkiaľ a kam môžete vycestovať. 

Organizácia Back-on-Track zverejnila novú interaktívnu mapu, na ktorej si môžete vyhľadať viac ako 200 nočných vlakov, informuje Denník N. Autori vysvetľujú, že mapa ukazuje linky, na ktorých vlaky ponúkajú svojim cestujúcim pohodlie v podobe lôžkových alebo ležadlových vozňov a bude aktualizovaná aj o budúce linky, hneď ako budú oznámené ich cestovné poriadky.

Dozvieme sa základné informácie o linkách

Z mapy môžeme vyčítať viacero zaujímavých informácií ako napríklad, ako často tieto vlaky jazdia, zistíme aj, ktoré tento rok končia a taktiež vidíme, pod kým jazdia. Jednotlivé trasy si môžete aj rozkliknúť a dočítať sa o nich viac podrobností.

Mapa nočných vlakových spojov
Mapa nočných vlakových spojov, foto: Screen Back-on-Track

Našli sme na nej napríklad aj nočný vlak, ktorý spravuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a premáva na trase Bratislava – Humenné a opačne. Z liniek naprieč Európou nás zaujala napríklad trasa Viedeň – Hamburg alebo Budapešť – Stuttgart.

Boli sme v novom lôžkovom vozni ZSSK

Na to, že cestovanie nočnými vlakmi sa teší popularite, reaguje aj ZSSK a prichádza s novinkou v podobe nového modernizovaného lôžkového vozňa. Ako to v ňom vyzerá sme videli medzi prvými.

Prvý modernizovaný lôžkový vozeň predstavila ZSSK na železničnom veľtrhu Rail Business Days 2026 v Ostrave, kam sme sa ho vybrali obzrieť. V roku 2024 sme cestovali nočným vlakom do chorvátskeho Splitu, a preto sme boli zvedaví, či ZSSK prichádza s výraznejšími zmenami, čo sa týka komfortu nočného cestovania. Vyzerá to tak, že áno, navyše už čoskoro by ste sa modernizovanými vozňami mohli previezť na trase Humenné – Košice – Žilina – Praha a Humenné – Košice – Žilina – Bratislava.

Nový modernizovaný lôžkový vozeň ZSSK
Nový modernizovaný lôžkový vozeň ZSSK, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Modernizované lôžkové vozne sľubujú minimálne 30 lôžok, viac súkromia vďaka novému usporiadaniu kupé, ich samozrejmosťou bude klimatizácia a pribudnú nové kategórie ubytovania vrátane apartmánov s vlastnou kúpeľňou a WC. ZSSK plánuje obstarať 10 takýchto modernizovaných lôžkových vozňov s možnosťou rozšírenia o ďalšie vozne.

Pribudlo druhé okno aj sprcha

Len čo sme vošli dnu, príjemne nás prekvapili toalety, ktoré sú dobre osvetlené a priestranné. Pokračovali sme prehliadkou jednotlivých uzamykateľných kupé. Zaujalo nás ich umiestnenie na dvoch poschodiach, úložný priestor s vešiakmi a lôžka s vankúšom a posteľnými obliečkami, ktoré pôsobia pohodlne. Aj sme ich otestovali, na chvíľu sme si ľahli a môžeme zhodnotiť, že si bez problémov vieme predstaviť stráviť tu noc.

Nový lôžkový vozeň ZSSK
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Najviac nás očaril double apartmán so súkromnou sprchou, ktorý disponuje okrem bežného okna aj druhým strešným oknom a cestujúcim sa tak naskytnú výhľady priamo z “postele”. Tie sú tu umiestnené nad sebou a fungujú na princípe, ako pri lôžkových vozňoch poznáme: horné lôžko sa dá zložiť, vďaka čomu majú cestujúci v apartmáne viac priestoru, kým sa rozhodnú uložiť sa na spánok. Súčasťou vozňa je okrem double apartmánu aj jeho single verzia.

Prvé modernizované vozne chce zaradiť do prevádzky ešte v priebehu roka 2026, na tlačovej konferencii dokonca odznelo, že by k tomu malo dôjsť na Slovensku už počas leta. Či sa tak skutočne stane, budeme sledovať a informovať vás.

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