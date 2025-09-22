Niečo také ešte nevideli. Ľudí pobavilo, ako sa natáčajú scény v Ranči, žiadne drahé efekty nečakajte

Tvorcovia seriálov či filmov sa zakaždým snažia svojim divákom priniesť zážitok, na ktorý budú ešte dlho spomínať. Aj preto chcú čo najdôveryhodnejšie ukázať jednotlivé scény a tým aj príbeh, ktorý ľudia doslova zhltnú jedným dychom. Hoci výkony hercov sú taktiež dôležité, občas si pomôžu trikmi, ktoré to celé vyšperkujú a zdokonalia.
Štáb sa vie niekedy perfektne vynájsť. A to pritom nie je reč o počítačových efektoch, ktoré by ihneď každému napadli, aj keď aj tie dokážu výrazne pomôcť tam, kde to inak nejde. Podobne ako aj v Dunaji, k vašim službám, ktorého tvorcovia priznali, že v novej sérii využili umelú inteligenciu, a taktiež spravili 3D skeny hercov, aby vytvorili novú zvučku.
Čo spravili tvorcovia seriálu?
V Ranči však tím tvorcov siahol po iných pomôckach. Zdá sa, že sa rozhodli pre úplne obyčajné triky, ktorých sa zhostili samotní herci. Televízia Joj nechala verných divákov obľúbeného seriálu nahliadnuť do zákulisia natáčania a zverejnila na sociálnej sieti zaujímavý záber, ktorý pobavil.
„Videli ste už, ako sa nakrúcajú niektoré scény na koni z nášho seriálu Ranč?“ opýtala sa televízia ľudí na Facebooku a zároveň odtajnila, ako sa tvorcovia dokázali vynájsť, keď nemali k dispozícii koňa. Na zábere je zrejme jeden muž zo štábu, ktorému na pleciach sedí herec Noël Czuczor, stvárňujúci v Ranči postavu Vlada. Cieľom bolo ukázať divákom, že herec sedí na koni.
