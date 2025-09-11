Spoznajte podrobnosti za oponou natáčania Dunaja. Producent prezradil zaujímavé informácie, o ktorých takmer nik nevie

Už neraz tvorcovia avizovali, že nás čaká najdramatickejšia séria, aká tu kedy bola. A hoci sa nové epizódy začali len pred niekoľkými dňami, už teraz sa to uberá zaujímavým smerom a diváci sú v napätí z emotívnych scén. A to ešte ani nevedia, čo ich čaká v ďalších častiach.
Do markizáckeho Telerána zavítal herec Jakub Jablonský, ktorého postava je súčasťou deja Dunaja, k vašim službám už od začiatku seriálu, a producent Peter Kelíšek. Ten ponúkol pohľad do zákulisia prípravy dramatických scén, na ktoré sa môžu diváci tešiť.
Keď sa história opakuje v súčasnosti
Ako uviedol producent, tvorcovia chceli zachytiť informácie, ktoré vyšli na svetlo sveta z pracovných táborov a ukázať ich širokej mase ľudí.
„Je to zvláštne, že ono to začne celé nenávisťou jedného človeka, že mu vadí nejaký sused vedľa, potom to zrazu presiakne do toho, že ho treba odstrániť a takto každý pridá nejaký nápad a zrazu sme v plynových komorách. Čiže ono je to veľmi nebezpečné. Z nejakej lokálnej nenávisti zrazu môže vzniknúť takéto niečo…“ zamýšľa sa Peter Kelíšek a spomenul plynové komory, ktoré taktiež budú zachytené v deji, ako aj bombardovanie Bratislavy.
Tvorcovia to chceli ukázať v emočnejšej forme. „Ľudia musia mať tú silnú emóciu. Musia mať slzy v očiach, aby videli, že proste, aké je jednoduché tam dôjsť,“ dodal producent. Mnohí si hovoria, že žijeme v roku 2025 a nič také sa nemôže opakovať, no pritom vo svete vidieť veľa konfliktov. Aj je dobré si ich pripomenúť na základe histórie. „Ani nemusím ísť ďaleko, máme to aj u nás. My aj keď sa bavíme na pľaci, keď točíme, tak je tam strašne veľa paralel,“ poznamenal.
V scénach diváci uvidia tiež spomínané bombardovanie, k čomu im domohla umelá inteligencia. Podľa producentových slov to bola výzva a zároveň jediná cesta. „Keby sme to mali robiť 3D a nejakou náročnejšou technológiou, tak to robíme dva roky. Vyzerá to výborne a bude to niekde v polovici série, čiže to je taká pikoška,“ vyšiel s pravdou von.
