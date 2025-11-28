Ich odpoveď vás prekvapí. Diváci vyšli s pravdou von, ktorého muža z Ranča považujú za favorita a ktorý im naopak pije krv

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Ranč
Majú v tom jasno.

Niektorí sa báli, či seriál obstojí bez Nely Pociskovej, no nakoniec to vyšlo. Po smrti jej postavy Nely Havranovej sa v deji začali postupne diať zaujímavé veci, staré záležitosti sa rozuzlili, no zároveň vznikli nové zauzlenia, ktoré divákov priam pripútali k televíznym obrazovkám. Drámy, sklamania, ale i radosti či dojímavé momenty. Druhá séria sa očividne vydarila. 

Každú chvíľu sa v deji stane niečo, čo mnohých zaskočí. Tak ostávajú diváci v napätí a zvedavosť je silnejšia než oni. Preto čakajú na ďalšie časti, ako to celé skončí. Napríklad, spočiatku by nikomu ani vo sne nenapadlo, že Ondro, ktorý je vo vzťahu s Janou a majú spolu malého synčeka, podľahne krásnej fotografke, s ktorou sa zapletie. A to je len jeden zo šokujúcich momentov, ktoré udržujú divákov v pozore.

Viac z témy Ranč:
1.
Som rád, že hrám negatívnu rolu: Herec z Ranča manipulatívnu stránku postavy zvláda, no z jednej veci má veľký stres
2.
Veľká novinka v živote Juraja Baču. Herec z Ranča sa ukázal tak, ako ho mnohí nepoznajú, fanúšikovia ostanú v šoku
3.
Zuzana Kanócz úprimne prehovorila o natáčaní Ranča. Priznala extrémne momenty, ktorým by sa radšej vyhla
Zobraziť všetky články (32)

Kto je u divákov jednotkou?

Herecké obsadenie je v druhej sérii veľmi silné. Aj keď Nela Pocisková skončila, pevnou súčasťou deja sa stali iní umelci, bez ktorých by si mnohí už Ranč ani nevedeli predstaviť. Podiel na úspešnosti seriálu má bezpochyby drsnejšie pohlavie, teda muži, ktorí oživujú dej svojimi činmi a správaním. Televízia Joj upriamila pozornosť na niektorých z nich a na Facebooku zverejnila výzvu pre fanúšikov seriálu.

Tí mali okomentovať fotografiu, na ktorej sú herci Róbert Sipos (Robo), Dávid Uszák (Ferko), Miroslav Noga (Miloš Zeman) a Roman Poláčik (Ondro). „Muži zo seriálu Ranč. Ktorého z nich máte najradšej?“ napísala televízia k záberu na sociálnej sieti a položila fanúšikom otázku. Nie je to však prvýkrát, čo zverejnila podobnú výzvu, dokonca minimálne raz padla reč na mužov z Ranča a na to, kto z nich je pre divákov favoritom. Jeden z nich vyšiel ako jasný víťaz, potvrdilo sa to však aj v tejto výzve?

Stačí jediný pohľad na reakcie od fanúšikov a je jasné, kto vyhral a prirástol im k srdcu. „Herci sú výborní všetci, roly hrajú výborne. Tam nie je koho haniť, jednoducho, každý tam má niečo za ušami v tom čase života na Ranči. Ale môj kôň je Ferko,“ napísala jednoznačne fanúšička. Potvrdzuje to väčšina. „Ferko hrá svoju úlohu výborne,“ súhlasí ďalšia. „Ferko, je jednotka,“ poznamenala iná žena stručne a jasne.

Spomenuli tiež Roba a Vlada

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac