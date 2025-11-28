Ich odpoveď vás prekvapí. Diváci vyšli s pravdou von, ktorého muža z Ranča považujú za favorita a ktorý im naopak pije krv

Niektorí sa báli, či seriál obstojí bez Nely Pociskovej, no nakoniec to vyšlo. Po smrti jej postavy Nely Havranovej sa v deji začali postupne diať zaujímavé veci, staré záležitosti sa rozuzlili, no zároveň vznikli nové zauzlenia, ktoré divákov priam pripútali k televíznym obrazovkám. Drámy, sklamania, ale i radosti či dojímavé momenty. Druhá séria sa očividne vydarila.
Každú chvíľu sa v deji stane niečo, čo mnohých zaskočí. Tak ostávajú diváci v napätí a zvedavosť je silnejšia než oni. Preto čakajú na ďalšie časti, ako to celé skončí. Napríklad, spočiatku by nikomu ani vo sne nenapadlo, že Ondro, ktorý je vo vzťahu s Janou a majú spolu malého synčeka, podľahne krásnej fotografke, s ktorou sa zapletie. A to je len jeden zo šokujúcich momentov, ktoré udržujú divákov v pozore.
Kto je u divákov jednotkou?
Herecké obsadenie je v druhej sérii veľmi silné. Aj keď Nela Pocisková skončila, pevnou súčasťou deja sa stali iní umelci, bez ktorých by si mnohí už Ranč ani nevedeli predstaviť. Podiel na úspešnosti seriálu má bezpochyby drsnejšie pohlavie, teda muži, ktorí oživujú dej svojimi činmi a správaním. Televízia Joj upriamila pozornosť na niektorých z nich a na Facebooku zverejnila výzvu pre fanúšikov seriálu.
Tí mali okomentovať fotografiu, na ktorej sú herci Róbert Sipos (Robo), Dávid Uszák (Ferko), Miroslav Noga (Miloš Zeman) a Roman Poláčik (Ondro). „Muži zo seriálu Ranč. Ktorého z nich máte najradšej?“ napísala televízia k záberu na sociálnej sieti a položila fanúšikom otázku. Nie je to však prvýkrát, čo zverejnila podobnú výzvu, dokonca minimálne raz padla reč na mužov z Ranča a na to, kto z nich je pre divákov favoritom. Jeden z nich vyšiel ako jasný víťaz, potvrdilo sa to však aj v tejto výzve?
Stačí jediný pohľad na reakcie od fanúšikov a je jasné, kto vyhral a prirástol im k srdcu. „Herci sú výborní všetci, roly hrajú výborne. Tam nie je koho haniť, jednoducho, každý tam má niečo za ušami v tom čase života na Ranči. Ale môj kôň je Ferko,“ napísala jednoznačne fanúšička. Potvrdzuje to väčšina. „Ferko hrá svoju úlohu výborne,“ súhlasí ďalšia. „Ferko, je jednotka,“ poznamenala iná žena stručne a jasne.
