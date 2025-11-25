Som rád, že hrám negatívnu rolu: Herec z Ranča manipulatívnu stránku postavy zvláda, no z jednej veci má veľký stres

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Ranč
Pasuje sa s niečím, čo je pre Slovákov úplnou samozrejmosťou.

Herec, ktorý hrá v Ranči zápornú postavu manipulátora a násilníka Braňa, sa pýši titulom Najkrajší muž Slovenska 2025. Ide o rodeného Košičana, ktorý žije na maďarskom vidieku a nenávidí chodenie po úradoch. Ako sám priznal, nemusí to a nevie si ani len poriadne vypísať faktúru. 

Na druhej strane sa z každej jednej spolupráce vždy potešil a keď mu ponúkli novú rolu, takmer okamžite na ňu prikývol. Mladý umelec Károly Tóth sa však rozhodol spraviť jednu zmenu. „Ostatné tri roky sa to snažím korigovať aj tým, že sa viac vypytujem na postavu, spôsob spolupráce, podmienky a podobne. Ranč bol však špecifický,“ vyšiel s pravdou von v rozhovore pre Evitu.

Čo povedal o svojej postave z Ranča?

Tvorcovia seriálu zavolali hercovi v období, keď sa nemal práve najlepšie a túžil po práci. „Okamžite som teda súhlasil, nič ma nezaujímalo. Beriem to ako osudové,“ ozrejmil Károly Tóth, ktorý pôsobí ako umelec na voľnej nohe. A hoci by v tej dobe vzal akúkoľvek rolu, nikdy sa neocitol v situácii, že by musel obvolávať kolegov, či by sa preňho niečo nenašlo. Herec má svoje malé dabingové štúdio, ktoré mu pomohlo počas covidu.

„Presedel som tam celé hodiny a vyrábal som spoty pre jednu veľkú firmu a distribuovali sa do viacerých štátov Európy. Vtedy dabujem, strihám, režírujem, skrátka všetko. Ale priznávam, nemám to veľmi rád. Je to dosť osamelá práca. Som skôr tímový hráč,“ objasnil herec.

Foto: TV Joj

Keď má Károly Tóth pred nakrúcaním, nepripravuje sa naň nijako špeciálne. Jednoducho si prejde texty, no čo sa týka seriálov, tam to vyzerá inak. „Pri nich našťastie nemusíme text ovládať od slova do slova. Predsa len každý cíti svoju postavu, takže istá voľnosť je povolená,“ dodal a zároveň pokračoval: „Tak je to aj v postave Braňa, ktorého stvárňujem v Ranči. Som rád, že ide o negatívnu rolu a môžem ukázať jeho trošku narcistickú, egoistickú i manipulatívnu stránku. Toto podľa mňa zvládam.“

Musí sa viac kontrolovať

