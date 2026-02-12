Stačila sekunda a bol na zemi. Herec z Ranča opísal moment, keď ho zhodil kôň, nehoda mu spôsobila veľký šok

Herectvo často pôsobí na obrazovke prirodzene a bezstarostne, no realita nakrúcania býva omnoho náročnejšia. Určité scény vzhľadom na prostredie a tému projektu si vyžadujú fyzickú prípravu, koordináciu so zvieratami aj presné dodržiavanie bezpečnostných pokynov. Stačí však sekunda nepozornosti alebo nepredvídateľná reakcia zvieraťa a situácia sa môže rýchlo zmeniť.
Pre charizmatického herca Noëla Czuczora bol minulý rok v niečom výnimočný. Ako prezradil v rozhovore pre Plus 7 dní, našiel si záľubu, teda niečo, čo ho nadchlo a stalo sa jeho vášnou. Na svedomí to má natáčanie Ranča, ktorého dej sa sústredil predovšetkým na exteriér a prostredie plné majestátnych zvierat – koní. „Vlani som najviac času trávil s koňmi a vášeň v jazdení bola vec, ktorá sa ma zmocnila úplne najviac. A to je snáď niečo, čo prenesiem aj do tohto roka,“ potvrdil umelec.
Zažil pád z koňa
Z druhej série Ranča naskočil Noël do nového seriálu s názvom Osud, ktorý odštartoval na televíznych obrazovkách len nedávno. Zaujímavý je fakt, že herec stvárnil diametrálne odlišné postavy. „Vlado z Ranča je úplne iný človek a Viktor je diametrálne odlišný, v spektre pováh na úplne opačnej strane. Bolo zaujímavé skákať z jednej postavy do druhej,“ priznal mladý umelec, ktorý má jasno v tom, ktorá postava mu je srdcu najbližšia.
Je ním Vlado z Ranča. „Je to postava, s ktorou som sa veľmi stotožnil,“ poznamenal a zároveň dodal, že zahrať si Viktora v Osude bola preňho výzva. Vlada si obľúbil zrejme preto, že trávil veľa času s koňmi, čomu predchádzali cvičenia so zvieratami pred nakrúcaním. „Pôvodne sme mali kvôli seriálu tréningy, predtým som na koni sedel raz, maximálne dvakrát v živote, ale jazdiť som nevedel. A ani teraz by som nepovedal, že je zo mňa profi jazdec, ale tie tréningy a hlavne fungovanie so zvieratami na pľaci bolo skvelé,“ pochvaľoval si prácu s koňmi.
Neobišlo sa to však úplne bez ujmy na zdraví. „Mal som jednu nehodu. Kôň spadol a ja s ním. Bol to moment, ktorý sa stane, hoci je to cvičené zviera. Reaguje na podnety a má tiež svoje momenty. A stalo sa presne to, že vyštartoval, ja som sa držal, držal, až kým sme obaja nespadli. Ale zvládol som to napriek šoku, ktorý sme podľa mňa z celej situácie mali všetci,“ prezradil Noël, čo sa mu stalo.
