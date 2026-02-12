Stačila sekunda a bol na zemi. Herec z Ranča opísal moment, keď ho zhodil kôň, nehoda mu spôsobila veľký šok

Foto: Tv JOJ

Jana Petrejová
Ranč
Nakrúcanie televízneho projektu sa nezaobišlo bez rizika.

Herectvo často pôsobí na obrazovke prirodzene a bezstarostne, no realita nakrúcania býva omnoho náročnejšia. Určité scény vzhľadom na prostredie a tému projektu si vyžadujú fyzickú prípravu, koordináciu so zvieratami aj presné dodržiavanie bezpečnostných pokynov. Stačí však sekunda nepozornosti alebo nepredvídateľná reakcia zvieraťa a situácia sa môže rýchlo zmeniť.

Pre charizmatického herca Noëla Czuczora bol minulý rok v niečom výnimočný. Ako prezradil v rozhovore pre Plus 7 dní, našiel si záľubu, teda niečo, čo ho nadchlo a stalo sa jeho vášnou. Na svedomí to má natáčanie Ranča, ktorého dej sa sústredil predovšetkým na exteriér a prostredie plné majestátnych zvierat – koní. „Vlani som najviac času trávil s koňmi a vášeň v jazdení bola vec, ktorá sa ma zmocnila úplne najviac. A to je snáď niečo, čo prenesiem aj do tohto roka,“ potvrdil umelec.

Viac z témy Ranč:
1.
Ich odpoveď vás prekvapí. Diváci vyšli s pravdou von, ktorého muža z Ranča považujú za favorita a ktorý im naopak pije krv
2.
Som rád, že hrám negatívnu rolu: Herec z Ranča manipulatívnu stránku postavy zvláda, no z jednej veci má veľký stres
3.
Veľká novinka v živote Juraja Baču. Herec z Ranča sa ukázal tak, ako ho mnohí nepoznajú, fanúšikovia ostanú v šoku
Zobraziť všetky články (34)

Zažil pád z koňa

Z druhej série Ranča naskočil Noël do nového seriálu s názvom Osud, ktorý odštartoval na televíznych obrazovkách len nedávno. Zaujímavý je fakt, že herec stvárnil diametrálne odlišné postavy. „Vlado z Ranča je úplne iný človek a Viktor je diametrálne odlišný, v spektre pováh na úplne opačnej strane. Bolo zaujímavé skákať z jednej postavy do druhej,“ priznal mladý umelec, ktorý má jasno v tom, ktorá postava mu je srdcu najbližšia.

Je ním Vlado z Ranča. „Je to postava, s ktorou som sa veľmi stotožnil,“ poznamenal a zároveň dodal, že zahrať si Viktora v Osude bola preňho výzva. Vlada si obľúbil zrejme preto, že trávil veľa času s koňmi, čomu predchádzali cvičenia so zvieratami pred nakrúcaním. „Pôvodne sme mali kvôli seriálu tréningy, predtým som na koni sedel raz, maximálne dvakrát v živote, ale jazdiť som nevedel. A ani teraz by som nepovedal, že je zo mňa profi jazdec, ale tie tréningy a hlavne fungovanie so zvieratami na pľaci bolo skvelé,“ pochvaľoval si prácu s koňmi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Noël Czuczor (@iamnoelczuczor)

Neobišlo sa to však úplne bez ujmy na zdraví. „Mal som jednu nehodu. Kôň spadol a ja s ním. Bol to moment, ktorý sa stane, hoci je to cvičené zviera. Reaguje na podnety a má tiež svoje momenty. A stalo sa presne to, že vyštartoval, ja som sa držal, držal, až kým sme obaja nespadli. Ale zvládol som to napriek šoku, ktorý sme podľa mňa z celej situácie mali všetci,“ prezradil Noël, čo sa mu stalo.

Ako to dopadlo?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac