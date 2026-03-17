Nevhodné správanie v Let’s Dance? Fanúšikovia zúria pre narážky smerujúce k dvom súťažiacim

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Let’s Dance
Dopustiť sa ich mala porota aj moderátor.

Druhé kolo Let’s Dance prinieslo viacero pozitívnych, ale aj negatívnych prekvapení. Diváci mali rozporuplné reakcie na tanec Zuzany Porubjakovej s Jánom Koleníkom a rovnako tak sa vyjadrovali aj k vypadnutiu Jany Hospodárovej. Niektorí totiž tvrdili, že mali vypadnúť iné páry a tak očakávajú, že vypadnú nabudúce.

Neboli to však len tanečníci na koho sa diváci zameriavali. Hoci totiž už po prvom kole kritizovali hodnotenie poroty, nepáči sa im ani to, ako porota a moderátori niekedy hovoria o daných súťažiacich. Obzvlášť pri dvoch si všimli poznámky, ktoré sú podľa nich nevhodné a vôbec by sa nemali nahlas hovoriť.

Stále na to upozorňujú

Hoci ide tento rok o skutočne talentovanú zostavu, keďže ide o bývalých víťazov, zdá sa, že ak sa im nevytknú ich tanečné schopnosti, moderátor aj porota si nájdu inú pripomienku. Ich poznámok pritom bolo už toľko, že sa diváci rozhodli ozvať a dať im vedieť, že to nie je v poriadku.

„Držím Vladkovi palce. Ocenila by som, keby moderátor opakovane nezdôrazňoval jeho vek. Je to nevhodné. A okrem toho Vladko je muž v najlepšom veku pôsobiaci mlado a sympaticky,“ znel komentár k príspevku o tanci Vlada Kobielskeho v druhom kole.

„Presne, dosť bolo s tým vekom,“ súhlasila druhá.

 

Tretia zas poukázala na to, že sa to nedeje len pri ňom. Napísala: „Od toho bolo trápnejšie už len Genzerovo poukazovanie na váhu Peti Polnišovej, celkovo mnoho „vtipných“ momentov tento rok…“

Nikoho tak azda neprekvapí, že sa takéto komentáre našli aj pod príspevkom s videom tancujúcej Polnišovej z druhého kola.

„Mňa hrozne mrzia nekonečné váhové komentáre v priamom prenose o gravitácii v tomto dieli, o šatách pre celý tím v predošlom… tak neinteligentné a nepotrebné. Akurát sa hanbím za to, že to z úst vypustia… Peťka bola famózna, ja len dúfam, že budem jedného dňa aspoň z 50% tak famózna ako je ona,“ odkázala fanúšička.

„Inak, tiež sa čudujem… otras,“ zhodnotila ďalšia diváčka. „Presne, a oba razy od chlapov v porote,“ súhlasila tretia.

