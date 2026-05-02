Desivá noc na sídlisku: Východným Slovenskom otriasol silný výbuch, vznikol veľký požiar

Foto: Facebook - Polícia Slovenskej republiky

Roland Brožkovič
TASR
Podľa prvotných informácií došlo k požiaru v areáli firmy.

Na ulici Československej armády vo Svidníku vypukol požiar, predchádzať mu mal výbuch. Podľa primátorky Marcely Ivančovej pritom odletela časť strechy prevádzkovej budovy. Polícia doposiaľ eviduje jednu zranenú osobu.

Ako pre TASR spresnila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, podľa prvotných informácií došlo k požiaru v areáli firmy, a to pravdepodobne pri manipulácii s plynom. „Polícia na mieste vykonáva prvotné úkony,“ uviedla.

Ľudí evakuovali

„Na miesto sme vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová s tým, že záchranári po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice vo Svidníku 40-ročného muža s popáleninami hlavy, krku a hornej končatiny.

„Vyzeralo to na výbuch. Následne bolo vidieť plamene,“ opísala primátorka, podľa ktorej ide o budovu blízko obytných domov. Podľa jej slov boli evakuovaní obyvatelia z najbližšieho okolia. „Plyn bol odstavený, výbuch plynu z kotolne nehrozí. Nateraz vyzerá byť situácia pod kontrolou. Ľudia sú disciplinovaní,“ dodala.

Na mieste zasahujú aj hasiči. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove informovalo, že bol hlásený výbuch v budove s následným požiarom. Pri udalosti zasahuje 17 príslušníkov HaZZ so siedmimi kusmi techniky.

