Podvodníci vylákali z muža 41 200 eur: Časť peňazí odovzdal „kuriérovi“

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Prešovský kraj

Petra Sušaninová
TASR
Polícia zadržala dve osoby.

Polícia začala trestné stíhanie vo veci pokračovacieho prečinu podvodu, pri ktorom páchatelia vystupovali pod falošnou identitou investičnej spoločnosti. Pod zámienkou investovania vylákali od 50-ročného muža z Levoče 41 200 eur. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Poškodený peniaze postupne zasielal bankovými prevodmi, vkladal ich do bitcoinmatu v Poprade a časť hotovosti odovzdal osobe vystupujúcej ako ‚kuriér‘,“ uvádza polícia.

Vo štvrtok (30. 4.), pri poslednom odovzdaní v Košiciach, popradskí kriminalisti zadržali dve podozrivé osoby. Išlo o 53-ročnú Košičanku a 19-ročného cudzinca. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ich prepustili na slobodu. Polícia v rámci vyšetrovania zaistila mobilný telefón, ktorý je podrobený znaleckému skúmaniu.

Vo veci podľa nej naďalej prebiehajú ďalšie neodkladné úkony a vyšetrovanie pokračuje. „Následne bude vznesené obvinenie konkrétnej osobe,“ dodáva polícia s tým, že preveruje aj podiel ďalších osôb na podvodnom konaní.

