Veľká strata pre našu hokejovú legendu: Zdeno Chára prišiel o blízkeho človeka, jeho otec mal 74 rokov

Roland Brožkovič
Bývalý kapitán Boston Bruins a našej reprezentácie to oznámil na sociálnej sieti.

Slovenská hokejová legenda dnes oznámila smutnú správu. Otec Zdena Cháru, Zdeněk Chára, zomrel vo veku 74 rokov. Bývalý kapitán Boston Bruins a našej reprezentácie to oznámil na sociálnej sieti.

„So smutným srdcom vám oznamujeme, že dňa 30.04.2026. nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko, Zdeněk Chára. Mal neskutočnú vôľu a vášeň pre šport, či už ako športovec alebo fanúšik. Sme nesmierne vďační za všetko pozitívne, čo pre nás počas celého jeho života urobil,“ dodal.

Počasie poteší všetkých Slovákov: Čaká nás takmer letný víkend, začína sa vlna oteplenia

