Veľká strata pre našu hokejovú legendu: Zdeno Chára prišiel o blízkeho človeka, jeho otec mal 74 rokov

Slovenská hokejová legenda dnes oznámila smutnú správu. Otec Zdena Cháru, Zdeněk Chára, zomrel vo veku 74 rokov. Bývalý kapitán Boston Bruins a našej reprezentácie to oznámil na sociálnej sieti.
„So smutným srdcom vám oznamujeme, že dňa 30.04.2026. nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko, Zdeněk Chára. Mal neskutočnú vôľu a vášeň pre šport, či už ako športovec alebo fanúšik. Sme nesmierne vďační za všetko pozitívne, čo pre nás počas celého jeho života urobil,“ dodal.
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku