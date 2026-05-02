Rodina kúpila chalupu snov a odhalila tajomstvo. Teraz žiada 266-tisíc eur, žaluje predávajúcu

Keď kupujeme nehnuteľnosť, môže sa stať, že majitelia o nej neprezradia úplne všetko. Natrafiť tak môžete nielen na zamlčané problémy vyžadujúce si opravy a nečakané výdavky, ale aj na temnú minulosť. Rodina kúpila dom za nemalú sumu, no oľutovala to.
Krvavý incident
Ako informuje Mail Online, majitelia krásnej chalupy v Quebecu boli spočiatku nadšení. Krásna stavba v ešte krajšom prostredí pôsobila ako raj. Teraz však žalujú predošlú majiteľku za to, že neoznámila, že sa v nej odohrala násilná vražda. Chalupa sa predala v prepočte za viac ako milión eur. V tom čase však o temnom tajomstve netušili.
Pred šiestimi rokmi sa do chalupy vlámal 52-ročný Normand James. Situácia sa vyvinula tragicky, majiteľka totiž Jamesa v sebaobrane desaťkrát bodla. V čase incidentu boli v dome aj tri majiteľkine deti. Po incidente sa James vytackal z domu a naposledy vydýchol neďaleko vchodových dverí. Polícia majiteľku vypočula, no bola prepustená na slobodu.
Oficiálne ho za mŕtveho prehlásili až v nemocnici. Nehnuteľnosť kúpili noví majitelia v apríli v roku 2024 a tvrdia, že o krviprelievaní, ktoré sa tam odohralo, nevedeli. Rozhodli sa preto podať žalobu a žiadajú odškodné v prepočte takmer 266 000 eur.
Cena mala byť nižšia
Súčasní majitelia tvrdia, že ak by o krvavom incidente vedeli, chalupu by nekúpili. Realitný maklér, ktorý nebol súčasťou predaja, sa k udalosti vyjadril, že v prípade, ak v nehnuteľnosti došlo k násilnej smrti, jej cena klesá o 10 až 15 %. Pochopiteľne sa však množstvo záujemcov výrazne zredukuje. S nižším počtom záujemcov zas naďalej klesá aj cena.
Majitelia chalupy dúfajú, že sa im podarí získať späť aspoň časť sumy, za ktorú ju pôvodne kúpili. Realitná agentka sa obhajuje a tvrdí, že majiteľov o násilnej smrti informovali. Dodáva ale, že k nej nedošlo priamo v nehnuteľnosti, ale len v jej blízkosti. Podľa nej neexistujú dôkazy o násilnostiach priamo v chalupe.
Kto má pravdu?
Vysvetlila, že noví majitelia boli informovaní o potýčke a ak chceli vedieť viac detailov, mali sa pýtať. Predajcovia však na otázku, či sa v dome stala násilná smrť alebo samovražda, odpovedali „nie“, pretože James mohol zomrieť vonku alebo v nemocnici. Realitní agenti, ktorí nie sú súčasťou prípadu, sa zhodujú, že je to neľahká situácia.
Prirovnávajú to k autonehode. Ak niekto utrpí vážne poranenia a previezli ho do nemocnice, zomrel počas autonehody alebo v nemocnici? Je otázne, aký názor na vec bude mať sudca a či si tiež bude myslieť, že predávajúci mali byť viac transparentní alebo kupujúci mali klásť viac otázok.
